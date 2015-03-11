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Московский учитель, защищавший права коллег, оспаривает в суде увольнение по "аморальной" статье
2 февраля 2018 г. | Время публикации 16:38 | Последние изменения 17:59
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Преподаватель физкультуры, обладатель статуса "Московский учитель года-2008" Валерий Литвинов оспаривает в суде свое увольнение из столичной школы N170 имени Чехова за "аморальное поведение, несовместимое с педагогической деятельностью". В качестве доказательства предоставлен кадр с камер видеонаблюдения в спортзале, на котором видно, что педагог придерживает за ноги выполняющую упражнение школьницу.

Родители выступают на стороне учителя. Сам он связывает увольнение с тем, что боролся против необоснованного снижения зарплаты, а затем в качестве профорга отстаивал интересы коллег. Очередное рассмотрение его дела в суде назначено на 14 февраля, передает радиостанция "Говорит Москва".

Как пишет "Московский комсомолец", в 2015 году администрация школы в одностороннем порядке вдвое снизила Литвинову зарплату. Учитель обратился в департамент образования и предъявил директору школы иск, после чего ему вернули ранее удержанные средства. Избравшись профоргом, Литвинов добился того же и для других педагогов.

После этого руководство пыталось инкриминировать ему отсутствие на рабочем месте, принудить к снижению нагрузки и, соответственно, зарплаты, а летом 2017 года Литвинова уволили. По словам учителя, причину увольнения долго не объявляли, только летом он узнал, что его подозревают в педофилии. Причем с претензиями выступили не родители, а школьный техник, обслуживающий камеры видеонаблюдения. МК отмечает странность и в том, что школа не сообщила об "опасности" учителя ни родителям, ни полиции.

У родителей девочки со снимка претензий к Литвинову нет. Они сами попросили его заниматься с дочерью дополнительно, так как она собирается поступать в академию МВД. По словам педагога, мама школьницы обозначила свою позицию в суде, а также сообщила, что прокурор пытался склонить ее к "нужному прокуратуре ответу".

Черемушкинский суд в сентябре отказал Литвинову в восстановлении на работе. По словам учителя, во внимание принимаются только доводы обвинения, "причем людей, напрямую подконтрольных администрации школы". В связи с этим преподаватель обратился с жалобами в Мосгорсуд и Верховный суд.

МК отмечает, что увольнение неугодных учителей с "аморальной" формулировкой в последнее время становится все более популярным. Ранее из столичной школы N1256 по той же причине была уволена учительница географии с 37-летним стажем Светлана Колядова, которая боролась с нарушением трудовых прав педагогов.

59-летнюю преподавательницу высшей квалификационной категории и ветерана труда обвинили в том, что она якобы оголилась перед классом. 31 января Люблинский районный суд Москвы восстановил Колядову на работе и постановил выплатить ей компенсацию в 320 тысяч рублей за вынужденно пропущенные семь месяцев, а также компенсацию морального вреда.
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