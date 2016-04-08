ФССП: число должников по штрафам и алиментам в столице продолжает расти

23 января 2017 г. Автомобилистов тихо записывают в должники несмотря на оплаченные штрафы

На прошлой неделе десятки автовладельцев несколько часов штурмовали отделы службы судебных приставов, так как неожиданно узнали о возбуждении исполнительных производств по старым и давно оплаченным штрафам.