ФССП: число должников по штрафам и алиментам в столице продолжает расти

Долги москвичей перед банками, которые взыскивают судебные приставы, в 2017 году достигли 500 миллиардов рублей. Как свидетельствуют данные управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, которые приводит ТАСС, за прошлый год в число должников перед кредитными организациями, с которыми работали приставы, попали 186 тысяч москвичей.
Москва традиционно остается лидером по числу взыскиваемых приставами долгов. По данным статистики, в минувшем году московские приставы работали с долгами на общую сумму в три триллиона рублей, тогда как в 2014 году эта сумма составляла 1,4 триллиона. С граждан частично или полностью взыскали долги на 10,8 миллиарда рублей (в 2016 году - на 6,9 миллиарда рублей). При этом добровольно расплатились с приставами лишь 11 тысяч должников, в 2016 году - лишь 5 тысяч должников. Всего с должников различных категорий в пользу бюджета, граждан и организаций свыше 91 миллиарда рублей. Из них лишь 37 миллиардов были уплачены должниками добровольно.
В течение года было возбуждено 5,4 миллиона исполнительных производств, большую часть которых составили постановления о взыскании штрафов ГИБДД. Всего было взыскано 2,6 миллиона штрафов на общую сумму 2,45 миллиарда рублей, при этом добровольно было уплачено лишь 395 миллионов рублей. За год было окончено 5,5 миллионов производств, еще около миллиона было прекращено за истечением сроков давности. На начало 2018 года остаток составлял порядка 2,5 миллионов производств: отметим, что в начале прошлого года автомобилисты массово жаловались на повторное списание денег
по уже оплаченным штрафам ГИБДД. При этом большинство из них узнали о возбуждении исполнительного производства случайно: в столичном управлении ФССП сложившуюся ситуацию не прокомментировали.
Число москвичей, попавших под ограничение выезда за рубеж
, за 2017 год выросло почти вдвое - с 49 до почти 84 тысяч. Общая сумма долгов невыездных жителей столицы составила 259 миллиардов рублей. За год приставы вынесли 153 тысячи постановлений об ограничении выезда, после чего 3900 должников выплатили 970 миллионов рублей.
Кроме того, приставы стали чаще применять меру ограничения в водительских правах
: число должников такого рода выросло за год с 13 до 20 тысяч человек, большую их часть составили должники по алиментам. Применение этой меры побудило должников выплатить 77 миллионов рублей.