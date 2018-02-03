Очаг заболевания корью выявлен в подмосковной Ивантеевке

Из частного сектора подмосковной Ивантеевки в местную больницу доставлено шестеро детей с подозрением на корь, сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, диагноз в настоящее время не подтвержден, дети находятся вместе с родителями под присмотром медиков.
По данным Пушкинского информагентства, на которые ссылается РИАМО
, дети контактировали с заболевшим корью в семье лиц без определенного места жительства. В Ивантеевке, где предположительно и были обнаружены заболевшие корью, находится отделение реабилитации Пушкинского комплексного центра социального обслуживания. Однако, по словам начальника Пушкинского управлении соцзащиты Ольги Железовой, заболевших в отделении реабилитации нет.
В территориальном отделе Роспотребнадзора по Московской области также уточнили, что в Пушкинском районе не выявлено ни одного случая заболевания корью. Тем не менее главврач Пушкинской районной больницы Владимир Мануйлов заявил, что медики района держат ситуацию на контроле. Ранее сообщалось, что несколько случаев заболеваемости корью были зафиксированы в декабре 2017 года - январе 2018 года в Ногинском, Сергиево-Посадском, Ленинском районах и городских округах Балашиха, Реутов, Химки, Подольск, Домодедово, Люберцы и Красногорск.
Вспышка заболеваемости корью отмечена также на Украине
, откуда она пришла из Румынии. 18 января стало известно о смерти ребенка, который не был привит от кори. В связи со вспышкой кори Роспотребнадзор усилил контроль на границе, отметив, что наиболее сложная обстановка, помимо Украины, отмечается в Италии, Румынии и Германии.