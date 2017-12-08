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Жителей столичного региона продолжает донимать запах сероводорода. Активисты подозревают свалку "Кучино" в приеме мусора
2 февраля 2018 г. | Время публикации 15:50 | Последние изменения 19:29
Рубрики: Экология  
Сюжет: Мусорная проблема Москвы и области
 
Global Look Press
Жители столичного региона продолжают жаловаться в МЧС на неприятные запахи. Как сообщается на сайте министерства, источником запаха является полигон твердых бытовых отходов "Кучино", где в рамках продолжающихся работ по дегазации проведено бурение 55 скважин.

"В связи с поступлением обращений от граждан организовано реагирование сил и средств на каждое обращение, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - говорится в сообщении. Вместе с тем отмечается, что в течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", метеорологические условия в течение дня не приведут к осложнению экологической обстановки в столичном регионе. Тем не менее в случае ощущения неприятного запаха МЧС России рекомендует избегать длительного нахождения на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна в помещениях. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог, а при плохом самочувствии обратиться к врачу. Между тем в Facebook-сообществе Балашихи опубликовано видео, из которого следует, что полигон в Кучино вновь открыт и принимает отходы из Люберец. Камеры на полигоне при этом отключены.

Регулярные жалобы от жителей столицы и Подмосковья на запах тухлой квашеной капусты начали поступать с 8 декабря 2017 года. С начала 2018 года количество жалоб не уменьшилось: губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона "делают все возможное", чтобы неприятный запах исчез к концу января.

Лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что зловоние могло идти с других полигонов, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе. "Кучино" могло стать козлом отпущения именно потому, что полигон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгодно прорекламировать его "мудрость" накануне выборов", - говорится на сайте "Яблока".

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