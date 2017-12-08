Жителей столичного региона продолжает донимать запах сероводорода. Активисты подозревают свалку "Кучино" в приеме мусора

Жители столичного региона продолжают жаловаться в МЧС на неприятные запахи. Как сообщается на сайте министерства
, источником запаха является полигон твердых бытовых отходов "Кучино", где в рамках продолжающихся работ по дегазации проведено бурение 55 скважин.
"В связи с поступлением обращений от граждан организовано реагирование сил и средств на каждое обращение, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - говорится в сообщении. Вместе с тем отмечается, что в течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.
По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", метеорологические условия в течение дня не приведут к осложнению экологической обстановки в столичном регионе. Тем не менее в случае ощущения неприятного запаха МЧС России рекомендует избегать длительного нахождения на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна в помещениях. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог, а при плохом самочувствии обратиться к врачу.
Между тем в Facebook-сообществе
Балашихи опубликовано видео, из которого следует, что полигон в Кучино вновь открыт и принимает отходы из Люберец. Камеры на полигоне при этом отключены.
Регулярные жалобы от жителей столицы и Подмосковья на запах тухлой квашеной капусты
начали поступать с 8 декабря 2017 года. С начала 2018 года количество жалоб не уменьшилось: губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона "делают все возможное", чтобы неприятный запах исчез к концу января
.
Лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что зловоние могло идти с других полигонов
, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе. "Кучино" могло стать козлом отпущения именно потому, что полигон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгодно прорекламировать его "мудрость" накануне выборов", - говорится на сайте "Яблока".