Жителей столичного региона продолжает донимать запах сероводорода. Активисты подозревают свалку "Кучино" в приеме мусора

17 января 2018 г. МЧС сообщило о новых жалобах жителей региона на неприятные запахи

За 16 января от жителей Москвы и области поступило 28 обращений, в районе полигона "Кучино" были зафиксированы разовые превышения ПДК сероводорода. Власти обещают ликвидировать запах до конца месяца.