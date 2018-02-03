

Улицы в районе Кремля закроют в субботу из-за патриотического митинга-концерта Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



На Варварке и Ильинке перекрытие начнет действовать с полуночи до 14:00 субботы. С 06:30 до 14:00 будут закрыты Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Кремлевская набережная, Большой Москворецкий мост и Москворецкая улица.



Обратите внимание на перекрытия в центре города 3 февраля #Москва #ЦАО pic.twitter.com/OevcNCZ4yK— Московский транспорт (@DtRoad) February 2, 2018



Патриотические митинги-концерты "Россия в моем сердце" пройдут в субботу в разных городах страны по инициативе Общественной палаты РФ. Акции приурочены к 75-летию победы в Сталинградской битве, а также призваны поддержать российских спортсменов в преддверии зимней Олимпиады в Пхенчхане. В Москве на митинге ожидается до 10 тысяч человек. В концерте примут участие известные исполнители, актеры театра и кино.



Напомним, в конце 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допингового скандала отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018, которая стартует 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Атлетам, удовлетворяющим 17 специальным критериям "чистоты", было позволено выступить на Играх под олимпийским флагом и нейтральным статусом "олимпийских атлетов из России", не допускающим национальной символики.



Отборочные комиссии последовательно сократили российскую заявку с 500 до Несколько улиц в районе Красной площади перекроют в субботу, 3 февраля, из-за проведения митинга-концерта "Россия в моем сердце" на Васильевском спуске. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного транспортного комплекса.На Варварке и Ильинке перекрытие начнет действовать с полуночи до 14:00 субботы. С 06:30 до 14:00 будут закрыты Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Кремлевская набережная, Большой Москворецкий мост и Москворецкая улица.Патриотические митинги-концерты "Россия в моем сердце" пройдут в субботу в разных городах страны по инициативе Общественной палаты РФ. Акции приурочены к 75-летию победы в Сталинградской битве, а также призваны поддержать российских спортсменов в преддверии зимней Олимпиады в Пхенчхане. В Москве на митинге ожидается до 10 тысяч человек. В концерте примут участие известные исполнители, актеры театра и кино.Напомним, в конце 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допингового скандала отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018, которая стартует 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Атлетам, удовлетворяющим 17 специальным критериям "чистоты", было позволено выступить на Играх под олимпийским флагом и нейтральным статусом "олимпийских атлетов из России", не допускающим национальной символики.Отборочные комиссии последовательно сократили российскую заявку с 500 до 169 спортсменов , при этом среди них не оказалось многих ведущих атлетов. Уже после утверждения этого списка Спортивный арбитражный суд полностью оправдал 28 спортсменов, пожизненно дисквалифицированных комиссией МОК за нарушения антидопинговых правил в Сочи-2014. Олимпийский комитет России потребовал срочно выслать 15 оправданным спортсменам приглашения на Олимпиаду. МОК, в свою очередь, выразил разочарование решением суда и пока не отреагировал на требование.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 3.02.2018 1:46 1 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00