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Улицы в районе Кремля закроют в субботу из-за патриотического митинга-концерта
2 февраля 2018 г. | Время публикации 17:57 | Последние изменения 18:20
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Несколько улиц в районе Красной площади перекроют в субботу, 3 февраля, из-за проведения митинга-концерта "Россия в моем сердце" на Васильевском спуске. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного транспортного комплекса.

На Варварке и Ильинке перекрытие начнет действовать с полуночи до 14:00 субботы. С 06:30 до 14:00 будут закрыты Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Кремлевская набережная, Большой Москворецкий мост и Москворецкая улица.



Патриотические митинги-концерты "Россия в моем сердце" пройдут в субботу в разных городах страны по инициативе Общественной палаты РФ. Акции приурочены к 75-летию победы в Сталинградской битве, а также призваны поддержать российских спортсменов в преддверии зимней Олимпиады в Пхенчхане. В Москве на митинге ожидается до 10 тысяч человек. В концерте примут участие известные исполнители, актеры театра и кино.

Напомним, в конце 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допингового скандала отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018, которая стартует 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Атлетам, удовлетворяющим 17 специальным критериям "чистоты", было позволено выступить на Играх под олимпийским флагом и нейтральным статусом "олимпийских атлетов из России", не допускающим национальной символики.

Отборочные комиссии последовательно сократили российскую заявку с 500 до 169 спортсменов, при этом среди них не оказалось многих ведущих атлетов. Уже после утверждения этого списка Спортивный арбитражный суд полностью оправдал 28 спортсменов, пожизненно дисквалифицированных комиссией МОК за нарушения антидопинговых правил в Сочи-2014. Олимпийский комитет России потребовал срочно выслать 15 оправданным спортсменам приглашения на Олимпиаду. МОК, в свою очередь, выразил разочарование решением суда и пока не отреагировал на требование.
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