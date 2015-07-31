Столице остро не хватает пешеходных переходов, утверждают эксперты

Специалисты продолжают жаловаться на высокую аварийность на столичных перекрестках: по их словам, у пешеходов шансов уцелеть меньше, чем у водителей при столкновении. Активисты предлагают увеличить количество "зебр" и включений зеленого сигнала светофора, пишет "Московский комсомолец"
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Самым опасным перекрестком Москвы называют пересечение Каширского шоссе и Шипиловской улицы на юге столицы — за три года там погибли 74 человека. Также в списке "чемпионов смерти" улица Серафимовича и пересечение Алтуфьевского шоссе с улицей Пришвина. Однако, как объяснил независимый эксперт по транспорту Илья Шафранов, уровень аварийности многих перекрестков примерно одинаков и меняется от года к году в зависимости от изменений правил движения на конкретном участке, в том числе от появления новых знаков и разметки.
По словам экспертов, аварийность на перекрестках часто объясняется тем, что улично-дорожную сеть часто проектируют, исходя из соображений максимизации скорости и пропускной способности, а не безопасности. Кроме того, превышение скорости в пределах 20 километров в час не является наказуемым, во многих местах не хватает пешеходных переходов, а вместо наземных переходов в столице довольно много подземных и надземных. Длинные светофорные циклы провоцируют на нарушения, а чрезмерное применение противогололедных реагентов, создающих грязь, которая летит из-под колес и ухудшает видимость.
Дабы исправить проблему, активисты предлагают увеличить количество "зебр" на улицах и организовать несколько включений зеленого сигнала светофора в течение одного цикла. Однако, по данным статистики, именно после изменения правил движения часто наблюдается всплеск аварийности, поскольку и водителям, и пешеходам необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к новым условиям.
Представители власти также заявляют, что к апрелю более 70 перекрестков Москвы будут расчерчены "вафлей"
— специальной разметкой, запрещающей выезжать вперед, если уже образовалась пробка. За пересечение разметки обещают штраф 1000 рублей. Однако специалисты пока относятся к нововведению скептически, как и к идее введения штрафов за любое превышение скорости. С другой стороны, обсуждается возможность введения штрафов за превышение скорости более чем на 40 километров в час вместо нынешних 60: отмечается, что при превышении более чем на 40 километров у пешехода практически не остается шансов выжить.
Нередко виновниками проблем становятся и коммунальщики: в начале нового года работники коммунальных служб закрасили пешеходные переходы на ряде улиц
, лишив москвичей возможности безопасного перехода. Как пишет в своем блоге урбанист Аркадий Гершман, закрашивание переходов свидетельствует об отсутствии какого-либо понимания между мэрией и исполнителями.