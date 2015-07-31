Столице остро не хватает пешеходных переходов, утверждают эксперты

15 января 2018 г. В центре столицы стерли пешеходные переходы, появившиеся в 2017 году по программе "Моя улица"

В первые дни нового года работники коммунальных служб закрасили пешеходные переходы на ряде улиц, лишив москвичей возможности безопасного перехода. Это свидетельствует об отсутствии понимания между мэрией и исполнителями.