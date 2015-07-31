NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
2
февраля
pda
Поиск
Архив

Столице остро не хватает пешеходных переходов, утверждают эксперты
2 февраля 2018 г. | Время публикации 10:08 | Последние изменения 12:03
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Специалисты продолжают жаловаться на высокую аварийность на столичных перекрестках: по их словам, у пешеходов шансов уцелеть меньше, чем у водителей при столкновении. Активисты предлагают увеличить количество "зебр" и включений зеленого сигнала светофора, пишет "Московский комсомолец".

Самым опасным перекрестком Москвы называют пересечение Каширского шоссе и Шипиловской улицы на юге столицы — за три года там погибли 74 человека. Также в списке "чемпионов смерти" улица Серафимовича и пересечение Алтуфьевского шоссе с улицей Пришвина. Однако, как объяснил независимый эксперт по транспорту Илья Шафранов, уровень аварийности многих перекрестков примерно одинаков и меняется от года к году в зависимости от изменений правил движения на конкретном участке, в том числе от появления новых знаков и разметки.

По словам экспертов, аварийность на перекрестках часто объясняется тем, что улично-дорожную сеть часто проектируют, исходя из соображений максимизации скорости и пропускной способности, а не безопасности. Кроме того, превышение скорости в пределах 20 километров в час не является наказуемым, во многих местах не хватает пешеходных переходов, а вместо наземных переходов в столице довольно много подземных и надземных. Длинные светофорные циклы провоцируют на нарушения, а чрезмерное применение противогололедных реагентов, создающих грязь, которая летит из-под колес и ухудшает видимость.

Дабы исправить проблему, активисты предлагают увеличить количество "зебр" на улицах и организовать несколько включений зеленого сигнала светофора в течение одного цикла. Однако, по данным статистики, именно после изменения правил движения часто наблюдается всплеск аварийности, поскольку и водителям, и пешеходам необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Представители власти также заявляют, что к апрелю более 70 перекрестков Москвы будут расчерчены "вафлей" — специальной разметкой, запрещающей выезжать вперед, если уже образовалась пробка. За пересечение разметки обещают штраф 1000 рублей. Однако специалисты пока относятся к нововведению скептически, как и к идее введения штрафов за любое превышение скорости. С другой стороны, обсуждается возможность введения штрафов за превышение скорости более чем на 40 километров в час вместо нынешних 60: отмечается, что при превышении более чем на 40 километров у пешехода практически не остается шансов выжить.

Нередко виновниками проблем становятся и коммунальщики: в начале нового года работники коммунальных служб закрасили пешеходные переходы на ряде улиц, лишив москвичей возможности безопасного перехода. Как пишет в своем блоге урбанист Аркадий Гершман, закрашивание переходов свидетельствует об отсутствии какого-либо понимания между мэрией и исполнителями.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В центре столицы стерли пешеходные переходы, появившиеся в 2017 году по программе "Моя улица"
15 января 2018 г.
В центре столицы стерли пешеходные переходы, появившиеся в 2017 году по программе "Моя улица"
В первые дни нового года работники коммунальных служб закрасили пешеходные переходы на ряде улиц, лишив москвичей возможности безопасного перехода. Это свидетельствует об отсутствии понимания между мэрией и исполнителями.
31 июля 2015 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
2.02.2018   13:40
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 2 февраля 2018 г. // Последняя новость 13:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>