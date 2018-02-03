Москву в выходные ожидают сильнейшие с начала века февральские снегопады Рубрики: Погода

Фото NEWSru.com



Выходные могут стать самыми ненастными за всю зиму, отметила синоптик. Она не исключила, что за 3-4 февраля в столице выпадет до половины или чуть больше половины месячной нормы осадков. При повышении температуры выпавший снег будет подтаивать, и на дорогах появится снежная каша.



В ночь на субботу прирост снега составит 1-2 сантиметра, днем выпадет до 10, а местами и до 15 сантиметров осадков, сообщила Позднякова



Ранее МЧС выпустило



В воскресенье ночью и днем в Москве от минус 5 до минус 3, по области от минус 4 до плюс 1 градуса, в западной половине области до минус 9 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду. Мощные снегопады, которые могут оказаться самыми сильными для февраля с начала века, ожидаются в Москве в выходные. Об этом РИА "Новости" сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.Выходные могут стать самыми ненастными за всю зиму, отметила синоптик. Она не исключила, что за 3-4 февраля в столице выпадет до половины или чуть больше половины месячной нормы осадков. При повышении температуры выпавший снег будет подтаивать, и на дорогах появится снежная каша.В ночь на субботу прирост снега составит 1-2 сантиметра, днем выпадет до 10, а местами и до 15 сантиметров осадков, сообщила Позднякова РБК . По ее словам, "мокрый, тяжелый снег будет налипать на провода". В воскресенье снег, наоборот, будет легким и пушистым, днем прирост составит до 10 сантиметров.Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном снегопаде в Москве. В прогнозе говорится, что в субботу ожидается метель с усилением ветра до 12-17 метров в секунду и снежными заносами. Также возможно ухудшение видимости. Температура воздуха 3 февраля составит ночью и днем от минус 2 до ноля, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер местами с порывами 12-17 метров в секунду.В воскресенье ночью и днем в Москве от минус 5 до минус 3, по области от минус 4 до плюс 1 градуса, в западной половине области до минус 9 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду.



Предыдущая статья

