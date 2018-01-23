Прокуратура добилась приостановки решения депутатов Академического района о референдуме по высоткам

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора к депутатам Академического района и приостановил реализацию решения муниципального совета о проведении референдума
об ограничении высотности зданий, который народные избранники планировали провести 18 марта, сообщает РБК
. По словам самих мундепов, таким образом надзорное ведомство пытается оказывать на них давление.
Напомним, в конце января депутаты Академического района единогласно проголосовали за проведение референдума, на которой предлагалось вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Совет депутатов МО Академический внес в правительство Москвы предложение о внесении изменений в Генеральный план города Москвы в части ограничения в Академическом районе предельной высотности будущего строительства тридцатью метрами?".
Прокуратура обратилась к мундепам с требованием отменить решение, а затем, получив отказ, подала в суд административный иск. "Суд иск рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановлении действия нашего решения о проведении референдума. Мы должны были начать агитацию, звать людей на референдум, но сейчас суд запретил какие-либо действия совершать", - рассказала муниципальный депутат Елена Гильц. Предварительные слушания по делу назначены на 5 февраля.
В совместном заявлении депутатов, которое поступило в редакцию РБК, подчеркивается, что прокуратура хочет "подавить местное самоуправление и любые ростки демократии".
Напомним, мундепы объясняли инициативу проведения референдума тем, что 30 метров - это стандартная высота девятиэтажного дома, более безопасного с точки зрения норм пожарной безопасности и комфортного для проживания. Депутаты также обратили внимание на то, что Академический район исторически был спроектирован как малоэтажный, поэтому "строительство высоток нарушает архитектурный ансамбль района, что негативно воспринимается многими жителями".
Сейчас в районе строятся две 34-этажные башни на улице Шверника, 19-этажные дома на Новочеремушкинской и жилой комплекс на улице Вавилова - последний, как сообщается, с "многочисленными нарушениями". Кроме того, жители выступают против увеличения плотности застройки и нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру.
Депутаты подчеркнули, что в Москве еще ни разу не проводились референдумы по вопросам местного значения, поэтому инициатива народных избранников Академического района в случае ее успеха будет "прорывом". Против проведения референдума выступил прокурор Гагаринской межрайонной прокуратуры, присутствовавший на заседании Совета депутатов.