

Прокуратура добилась приостановки решения депутатов Академического района о референдуме по высоткам Рубрики: Городская инфраструктура

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Напомним, в конце января депутаты Академического района единогласно проголосовали за проведение референдума, на которой предлагалось вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Совет депутатов МО Академический внес в правительство Москвы предложение о внесении изменений в Генеральный план города Москвы в части ограничения в Академическом районе предельной высотности будущего строительства тридцатью метрами?".



Прокуратура обратилась к мундепам с требованием отменить решение, а затем, получив отказ, подала в суд административный иск. "Суд иск рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановлении действия нашего решения о проведении референдума. Мы должны были начать агитацию, звать людей на референдум, но сейчас суд запретил какие-либо действия совершать", - рассказала муниципальный депутат Елена Гильц. Предварительные слушания по делу назначены на 5 февраля.



В совместном заявлении депутатов, которое поступило в редакцию РБК, подчеркивается, что прокуратура хочет "подавить местное самоуправление и любые ростки демократии".



Напомним, мундепы объясняли инициативу проведения референдума тем, что 30 метров - это стандартная высота девятиэтажного дома, более безопасного с точки зрения норм пожарной безопасности и комфортного для проживания. Депутаты также обратили внимание на то, что Академический район исторически был спроектирован как малоэтажный, поэтому "строительство высоток нарушает архитектурный ансамбль района, что негативно воспринимается многими жителями".



Сейчас в районе строятся две 34-этажные башни на улице Шверника, 19-этажные дома на Новочеремушкинской и жилой комплекс на улице Вавилова - последний, как сообщается, с "многочисленными нарушениями". Кроме того, жители выступают против увеличения плотности застройки и нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру.



Депутаты подчеркнули, что в Москве еще ни разу не проводились референдумы по вопросам местного значения, поэтому инициатива народных избранников Академического района в случае ее успеха будет "прорывом". Против проведения референдума выступил прокурор Гагаринской межрайонной прокуратуры, присутствовавший на заседании Совета депутатов. Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора к депутатам Академического района и приостановил реализацию решения муниципального совета о проведении референдума об ограничении высотности зданий, который народные избранники планировали провести 18 марта, сообщает РБК . По словам самих мундепов, таким образом надзорное ведомство пытается оказывать на них давление.Напомним, в конце января депутаты Академического района единогласно проголосовали за проведение референдума, на которой предлагалось вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Совет депутатов МО Академический внес в правительство Москвы предложение о внесении изменений в Генеральный план города Москвы в части ограничения в Академическом районе предельной высотности будущего строительства тридцатью метрами?".Прокуратура обратилась к мундепам с требованием отменить решение, а затем, получив отказ, подала в суд административный иск. "Суд иск рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановлении действия нашего решения о проведении референдума. Мы должны были начать агитацию, звать людей на референдум, но сейчас суд запретил какие-либо действия совершать", - рассказала муниципальный депутат Елена Гильц. Предварительные слушания по делу назначены на 5 февраля.В совместном заявлении депутатов, которое поступило в редакцию РБК, подчеркивается, что прокуратура хочет "подавить местное самоуправление и любые ростки демократии".Напомним, мундепы объясняли инициативу проведения референдума тем, что 30 метров - это стандартная высота девятиэтажного дома, более безопасного с точки зрения норм пожарной безопасности и комфортного для проживания. Депутаты также обратили внимание на то, что Академический район исторически был спроектирован как малоэтажный, поэтому "строительство высоток нарушает архитектурный ансамбль района, что негативно воспринимается многими жителями".Сейчас в районе строятся две 34-этажные башни на улице Шверника, 19-этажные дома на Новочеремушкинской и жилой комплекс на улице Вавилова - последний, как сообщается, с "многочисленными нарушениями". Кроме того, жители выступают против увеличения плотности застройки и нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру.Депутаты подчеркнули, что в Москве еще ни разу не проводились референдумы по вопросам местного значения, поэтому инициатива народных избранников Академического района в случае ее успеха будет "прорывом". Против проведения референдума выступил прокурор Гагаринской межрайонной прокуратуры, присутствовавший на заседании Совета депутатов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 января 2018 г. Депутаты Академического района Москвы хотят провести в день выборов референдум об ограничении высотной застройки

Совет депутатов Академического района полностью состоит из представителей оппозиции. Они отметили, что район исторически был спроектирован как малоэтажный, поэтому высотки нарушают архитектурный ансамбль и вызывают негатив у жителей. Высоту строек предлагается снизить до 9 стандартных этажей.



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