

Жители подмосковного Реутова протестуют против закрытия единственного роддома Рубрики: Областная инфраструктура

Global Look Press



В конце декабря прошлого года Дума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий ликвидацию или объединение медицинских учреждений без решения специальной комиссии из представителей местной власти и общественности. Если речь идет о закрытии единственного в населенном пункте медучреждения, оно должно быть одобрено путем голосования на собрании местных жителей. А обоснованность предлагаемых преобразований должны будут оценить специальные комиссии из депутатов местной думы, представителей исполнительной власти региона, муниципалитета, общественных организаций. Однако в случае с закрытием единственного роддома в Реутове мнения жителей никто не спрашивал.



Впервые роддом был закрыт в сентябре прошлого года - по официальной версии, на санобработку. Под давлением общественности руководство больницы было вынуждено возобновить работу, однако вскоре стало известно об окончательном закрытии роддома. На



Местные жители подвергают сомнению точку зрения чиновников: по их словам, родильный дом оснащен всем необходимым оборудованием, а в 2012 году в родильном отделении был произведен ремонт. Чиновники обещают трудоустроить весь персонал роддома, однако, по словам его сотрудников, им предлагают работу, не соответствующую их уровню: так, медицинским сестрам, которые имеют высшую квалификацию, предложили работу санитарок. В перинатальный центр рожениц принимают только в особо сложных случаях, а добираться до ближайших роддомов, вопреки заверениям чиновников, не так-то просто.



"Сколько детей должно родиться или погибнуть в пробках, чтобы в городе был роддом? ИЛИ ЭТО ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ГЕНОЦИД?" – возмущенно пишут в комментариях в городской группе. Обращения к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву результатов не дали. Сейчас жители собирают подписи за возобновление его работы, а заодно призывают власти отстранить от занимаемой должности главного врача Константина Лагунина. В поддержку роддома создано сразу две петиции на сайте Change. org:



Кроме того, вызывает массу вопросов и качество медицинского обслуживания в городе в целом. По словам местных жителей, талонов к узким специалистам приходится ждать до полугода, не хватает участковых врачей и педиатров, один доктор обслуживает несколько участков, а мамы с больными детьми часами сидят в коридорах, чтобы попасть на прием. В городе нет ни одного детского гастроэнтеролога, а чтобы пройти обследование, приходится ждать не один месяц. Также Реутов лишился единственной стоматологической поликлиники, которую местные депутаты решили продать, и жителям приходится прикрепляться к больницам других городов. В субботу, 27 января, в подмосковном Реутове начался активный сбор подписей против закрытия единственного в городе роддома. Город, в котором идет строительство и продажа новостроек, может остаться без родильного отделения. Беременным женщинам придется ехать рожать в Балашиху или в Железнодорожный, дорога до которого занимает два часа. Об этом сообщает портал Activatica.Org В конце декабря прошлого года Дума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий ликвидацию или объединение медицинских учреждений без решения специальной комиссии из представителей местной власти и общественности. Если речь идет о закрытии единственного в населенном пункте медучреждения, оно должно быть одобрено путем голосования на собрании местных жителей. А обоснованность предлагаемых преобразований должны будут оценить специальные комиссии из депутатов местной думы, представителей исполнительной власти региона, муниципалитета, общественных организаций. Однако в случае с закрытием единственного роддома в Реутове мнения жителей никто не спрашивал.Впервые роддом был закрыт в сентябре прошлого года - по официальной версии, на санобработку. Под давлением общественности руководство больницы было вынуждено возобновить работу, однако вскоре стало известно об окончательном закрытии роддома. На портале администрации города сообщается, что просьбы о закрытии якобы поступают от самих граждан: здание 1932 года постройки не соответствует современным требованиям. Построить же новый роддом "не представляется возможным", и за медпомощью рекомендуется обращаться в микрорайон Саввино городского округа Балашиха или же в Московский областной перинатальный центр. Реутовский роддом планируется закрыть до конца года.Местные жители подвергают сомнению точку зрения чиновников: по их словам, родильный дом оснащен всем необходимым оборудованием, а в 2012 году в родильном отделении был произведен ремонт. Чиновники обещают трудоустроить весь персонал роддома, однако, по словам его сотрудников, им предлагают работу, не соответствующую их уровню: так, медицинским сестрам, которые имеют высшую квалификацию, предложили работу санитарок. В перинатальный центр рожениц принимают только в особо сложных случаях, а добираться до ближайших роддомов, вопреки заверениям чиновников, не так-то просто."Сколько детей должно родиться или погибнуть в пробках, чтобы в городе был роддом? ИЛИ ЭТО ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ГЕНОЦИД?" – возмущенно пишут в комментариях в городской группе. Обращения к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву результатов не дали. Сейчас жители собирают подписи за возобновление его работы, а заодно призывают власти отстранить от занимаемой должности главного врача Константина Лагунина. В поддержку роддома создано сразу две петиции на сайте Change. org: одну из них подписали 480 человек, другую - уже 1824.Кроме того, вызывает массу вопросов и качество медицинского обслуживания в городе в целом. По словам местных жителей, талонов к узким специалистам приходится ждать до полугода, не хватает участковых врачей и педиатров, один доктор обслуживает несколько участков, а мамы с больными детьми часами сидят в коридорах, чтобы попасть на прием. В городе нет ни одного детского гастроэнтеролога, а чтобы пройти обследование, приходится ждать не один месяц. Также Реутов лишился единственной стоматологической поликлиники, которую местные депутаты решили продать, и жителям приходится прикрепляться к больницам других городов.



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