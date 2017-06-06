РБК нашел в тендерах по реновации 100-метровые башни и двойное превышение обещанной плотности застройки

19 июня 2017 г. РБК назвал районы Москвы, которые могут уплотниться сильнее всего в ходе реновации

Больше всего плотность населения, согласно исследованию, может вырасти в Царицыно. Возможная численность населения столицы при реализации программы реновации по "лужковскому" сценарию возрастет до 13,39 миллиона человек.