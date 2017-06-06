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РБК нашел в тендерах по реновации 100-метровые башни и двойное превышение обещанной плотности застройки
2 февраля 2018 г. | Время публикации 18:49 | Последние изменения 19:28
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
В районе бывшего Черкизовского рынка на востоке Москвы могут построить 100-метровые дома для расселения пятиэтажек по программе реновации. Это следует из технического задания тендеров на проектирование жилых домов по 24 адресам, объявленных Московским фондом реновации, пишет РБК.

Для каждого объекта указаны технико-экономические показатели, которые будут уточняться при проектировании. Минимальная высота зданий, согласно документации, составит 30 метров, большинство домов предлагается построить высотой 50-60 метров. Дома высотой сто метров, что соответствует примерно 30 этажам, предлагается построить в Измайловском проезде, владение 5. Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин не исключал строительство по реновации "отдельных высотных доминант" в 20 и выше этажей.

Хуснуллин и другие представители столичных властей также не раз говорили, что плотность застройки в районах реновации не должна превышать 25 тысяч квадратных метров на гектар. Однако в техзадании на проектирование домов только в пяти случаях эта цифра немного снижена. В большинстве проектов плотность превышает 30 тысяч квадратных метров, а на Кронштадтском бульваре заявленная плотность проекта составляет 48,5 тысячи "квадратов" на гектар.

РБК еще летом прошлого года писал, что плотность застройки в ходе программы реновации может оказаться выше, чем обещали власти. По тогдашним оценкам издания, наибольшие изменения могут претерпеть районы Царицыно, где плотность населения может вырасти на 66,6 процентов, Зюзино (58%), Северное Измайлово (49,6%), Метрогородок (46,4%), Кузьминки (45,7%) и Перово (41%).
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