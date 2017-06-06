РБК нашел в тендерах по реновации 100-метровые башни и двойное превышение обещанной плотности застройки

В районе бывшего Черкизовского рынка на востоке Москвы могут построить 100-метровые дома для расселения пятиэтажек по программе реновации. Это следует из технического задания тендеров
на проектирование жилых домов по 24 адресам, объявленных Московским фондом реновации, пишет РБК
.
Для каждого объекта указаны технико-экономические показатели, которые будут уточняться при проектировании. Минимальная высота зданий, согласно документации, составит 30 метров, большинство домов предлагается построить высотой 50-60 метров. Дома высотой сто метров, что соответствует примерно 30 этажам, предлагается построить в Измайловском проезде, владение 5. Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин не исключал строительство по реновации "отдельных высотных доминант" в 20 и выше этажей
.
Хуснуллин и другие представители столичных властей также не раз говорили, что плотность застройки
в районах реновации не должна превышать 25 тысяч квадратных метров на гектар. Однако в техзадании на проектирование домов только в пяти случаях эта цифра немного снижена. В большинстве проектов плотность превышает 30 тысяч квадратных метров, а на Кронштадтском бульваре заявленная плотность проекта составляет 48,5 тысячи "квадратов" на гектар.
РБК еще летом прошлого года писал, что плотность застройки в ходе программы реновации может оказаться выше, чем обещали власти. По тогдашним оценкам издания, наибольшие изменения
могут претерпеть районы Царицыно, где плотность населения может вырасти на 66,6 процентов, Зюзино (58%), Северное Измайлово (49,6%), Метрогородок (46,4%), Кузьминки (45,7%) и Перово (41%).