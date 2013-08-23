Реставрация двухлетней давности на "Киевской" снова вызвала споры: блогеры заметили "деукраинизацию" девушки с венком Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Тему подхватил популярный блогер Рустем Адагамов, а московский экскурсовод Константин Мишуровский еще в конце января выложил на своей странице в Facebook фотографии фресок до и после реставрации, предложив пользователям "насладиться" сопоставлениями всех двадцати четырех композиций".







Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок "Киевской" Арбатско-Покровской линии украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход! pic.twitter.com/pipVmWo7lE— Рустем Адагамов (@adagamov) February 2, 2018







Некоторые комментаторы предположили, что замена украинского венка на платок - фейк и фотошоп, однако в пресс-службе московского метро подтвердили подлинность изображения.



Спасибо за внимание к фрескам на "Киевской". Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано "Танцующие" покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы. pic.twitter.com/U8Yc4PRMFl— Мосметро (@MoscowMetro) February 2, 2018



Блогеры еще в 2016 году



"Венок-на-платок, конечно, самая нелепая и странная из историй, еще целый дорисованный мальчик, одна полностью измененная прическа, кое-где орнаменты, ну и выражения лиц - пооткрывали глаза, изменили направление взглядов и прочее. Сначала кажется - придираешься, а потом понятно, что во многих случаях это никакая не реставрация, а просто закрашивание", -



Реставрация фресок началась в 2014 году. Сообщалось, что их очистят от грязи, укрепят основание грунта и красочного слоя, заделают трещины, а также воссоздадут "утраченные фрагменты композиций и лепного декора". Обновить все фрески решили после того, как в 2010 году на торцевой стене центрального зала "Киевской"-радиальной



В пресс-службе московского метро объясняли, что инцидент произошел из-за протечки грунтовых вод. Также высказывались предположения, что обрушение могло быть вызвано



Однако результаты реставрации вызвали споры: пассажиры заметили, что на панно появились новые элементы. Красное платье девочки стало розовым, другого персонажа "переодели" из тюбетейки в папаху. Но больше всего вопросов вызвало



В Мосгорнаследии объяснили, что реставрация проводилась по фотографии 1954 года из архивов музея имени Щусева, на которой есть и дед, и казак в папахе. Впрочем, некоторыми деталями образца 54-го года реставраторы все же решили пренебречь, в частности, не стали воссоздавать профиль Сталина на красном знамени. Проведенная несколько лет назад реставрация на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии метро внезапно снова привлекла внимание блогеров. С подачи журналиста Олега Кашина в соцсетях и СМИ стали обсуждать изображение девушки на фреске "Украинский танец" - традиционный венок на ее голове в процессе реставрации заменили платком, причем под ним видны разноцветные ленты, оставшиеся от венка.Тему подхватил популярный блогер Рустем Адагамов, а московский экскурсовод Константин Мишуровский еще в конце января выложил на своей странице в Facebook фотографии фресок до и после реставрации, предложив пользователям "насладиться" сопоставлениями всех двадцати четырех композиций".Некоторые комментаторы предположили, что замена украинского венка на платок - фейк и фотошоп, однако в пресс-службе московского метро подтвердили подлинность изображения.Блогеры еще в 2016 году обращали внимание , что фрески на "Киевской"-радиальной претерпели существенные изменения после реставрации. Изображения стали намного ярче, на некоторых появились новые детали: например, на фреске "Детский сад" добавился четвертый ребенок, которого не было изначально. Отметим, что на других фресках, где есть девушки в венках, головные уборы остались нетронутыми."Венок-на-платок, конечно, самая нелепая и странная из историй, еще целый дорисованный мальчик, одна полностью измененная прическа, кое-где орнаменты, ну и выражения лиц - пооткрывали глаза, изменили направление взглядов и прочее. Сначала кажется - придираешься, а потом понятно, что во многих случаях это никакая не реставрация, а просто закрашивание", - отметила в комментарии к посту Мишуровского замглавного редактора "Коммерсанта" Рената Ямбаева.Реставрация фресок началась в 2014 году. Сообщалось, что их очистят от грязи, укрепят основание грунта и красочного слоя, заделают трещины, а также воссоздадут "утраченные фрагменты композиций и лепного декора". Обновить все фрески решили после того, как в 2010 году на торцевой стене центрального зала "Киевской"-радиальной обрушился кусок панно "Народные гулянья в Киеве". Его воссоздание заняло три года.В пресс-службе московского метро объясняли, что инцидент произошел из-за протечки грунтовых вод. Также высказывались предположения, что обрушение могло быть вызвано сдвигом пластов породы . "Народные гулянья" восстановили с помощью особых красок на основе жидкого стекла, которые пропускают воду. Специалисты пообещали, что фреска просуществует как минимум сто лет.Однако результаты реставрации вызвали споры: пассажиры заметили, что на панно появились новые элементы. Красное платье девочки стало розовым, другого персонажа "переодели" из тюбетейки в папаху. Но больше всего вопросов вызвало изображение дедушки , которого не было на фреске образца 2010 года: в нем усмотрели сходство с гендиректором компании, проводившей реставрацию.В Мосгорнаследии объяснили, что реставрация проводилась по фотографии 1954 года из архивов музея имени Щусева, на которой есть и дед, и казак в папахе. Впрочем, некоторыми деталями образца 54-го года реставраторы все же решили пренебречь, в частности, не стали воссоздавать профиль Сталина на красном знамени.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 августа 2013 г. Портрет дедушки на фреске станции "Киевская" чуть не вызвал скандал

На станции "Киевская"-радиальная отреставрировали фреску, обрушившуюся в 2010. Наблюдательные пассажиры заметили ряд отличий от прежнего изображения, в частности, странного старца, и пожаловались в Мосгорнаследие.

