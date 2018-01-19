Прокуратура Москвы заинтересовалась возможной продажей активов центра ммени Хруничева

Прокуратура Москвы заинтересовалась предстоящей продажей активов центра имени Хруничева. Как выяснилось, кроме 110 гектаров на западе столицы, которые предположительно станут площадкой программы реновации, предприятие готово продать здание ДК имени Горбунова. Деньги, вырученные от продажи, необходимы для финансового оздоровления предприятия, сообщает "Коммерсант"
.
По данным источника, близкого к Роскосмосу, вице-премьер Дмитрий Рогозин намерен провести совещание в центре имени Хруничева, заслушав доклад руководства центра о финансовом состоянии предприятия и ситуации с продажей земель. Проверки начались после того, как покупкой части земель центра на Новозаводской улице в районе Филевского парка заинтересовалась мэрия Москвы
. Сообщалось, что город готов выкупить площадки для строительства домов по программе реновации.
По данным источников, знакомых с ходом обсуждения, в случае заключения сделки с мэрией центру Хруничева придется освободить участки до 2020 года. Предполагается, что подготовкой земель к застройке займется один из кредиторов центра "ВЭБ Капитал", который привлечет к освоению участка крупных девелоперов: на согласование документов, проектирование и снос старых зданий потребуется ориентировочно 20–30 миллиардов рублей, до 2025 года там появится более двух миллионов квадратных метров жилья и другой недвижимости. В "ВЭБ Капитале" отказались комментировать предложения до принятия окончательного решения.
Кроме того, рассматривается возможность продажи ДК имени Горбунова, также находящегося на балансе центра Хруничева. Сообщалось, что объект планируется реализовать до конца 2018 года, но город в покупке этого актива не заинтересован. Для продажи своего имущества центр должен получить разрешение Роскосмоса. В аппарате Дмитрия Рогозина и центра имени Хруничева не стали комментировать ситуацию.