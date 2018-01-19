Прокуратура Москвы заинтересовалась возможной продажей активов центра ммени Хруничева

20 января 2018 г. Власти Москвы опровергли сообщения о планах покупки земли у центра Хруничева под реновацию

Власти Москвы опровергли сообщения о покупке земель у Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева для строительства там нового жилья в рамках программы реновации.