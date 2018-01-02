В Москве выросли тарифы на проезд на общественном транспорте Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Так, прежней осталась цена билетов "Единый" на 1 и 2 поездки (55 и 110 рублей), билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (в пределах Новой Москвы, 40 рублей). Стоимость проезда при оплате на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple Pay, Android Pay и других сохранилась на уровне 40 рублей.



Также сохранилась стоимость льготных билетов для школьников и студентов (ТАТ - 250 рублей, на метро - 380 рублей). Для них вводится и трехмесячный проездной (ТАТ - 750 рублей, на метро - 1140 рублей).



Кроме того, с 1 марта будут введены льготы на проезд на общественном транспорте для ординаторов и интернов. Стоимость месячного проездного для ординаторов и интернов будет такой же, как и для студентов и школьников: 380 рублей на метро, на наземном транспорте - 250 рублей.



Согласно постановлению, проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожал на 1 рубль и составит 36 рублей. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составила 1 тыс. 765 рублей вместо 1 тыс. 700; на 40 поездок - 1494 рубля вместо 1440; на 20 поездок - 747 рублей вместо 720.



Безлимитный проездной на 30 дней подорожал на 75 рублей - до 2075 рублей, на 90 дней - на 190 рублей - до 5190 рублей, на 365 дней на 700 рублей - до 18900 рублей. Согласно постановлению правительства столицы, со вторника, 2 января, тарифы на общественный транспорт в столице в среднем выросли на 2,2% (от 0 до 3,8% на разные виды билетов), что ниже инфляционных показателей, отмечает "Интерфакс" Так, прежней осталась цена билетов "Единый" на 1 и 2 поездки (55 и 110 рублей), билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (в пределах Новой Москвы, 40 рублей). Стоимость проезда при оплате на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple Pay, Android Pay и других сохранилась на уровне 40 рублей.Также сохранилась стоимость льготных билетов для школьников и студентов (ТАТ - 250 рублей, на метро - 380 рублей). Для них вводится и трехмесячный проездной (ТАТ - 750 рублей, на метро - 1140 рублей).Кроме того, с 1 марта будут введены льготы на проезд на общественном транспорте для ординаторов и интернов. Стоимость месячного проездного для ординаторов и интернов будет такой же, как и для студентов и школьников: 380 рублей на метро, на наземном транспорте - 250 рублей.Согласно постановлению, проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожал на 1 рубль и составит 36 рублей. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составила 1 тыс. 765 рублей вместо 1 тыс. 700; на 40 поездок - 1494 рубля вместо 1440; на 20 поездок - 747 рублей вместо 720.Безлимитный проездной на 30 дней подорожал на 75 рублей - до 2075 рублей, на 90 дней - на 190 рублей - до 5190 рублей, на 365 дней на 700 рублей - до 18900 рублей.



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