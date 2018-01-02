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77 музеев столицы в новогодние каникулы работают бесплатно
2 января 2018 г. | Время публикации 10:44
Рубрики: Культура  
 
Moscow-Live.ru
В новогодние каникулы 77 столичных музеев можно посетить бесплатно. Так, в Новом Манеже организована выставка, посвященная жизни и фильмам знаменитого режиссера Эльдара Рязанова. В музее Марины Цветаевой покажут тетради поэтессы, записки и черновики произведений.

Кроме того, для гостей и жителей Москвы разработаны бесплатные экскурсионные маршруты. Об этом сообщила заместитель генерального директора Мосгортура Наталья Лосева, слова которой приводит радиостанция "Говорит Москва".

Мы разработали для новогодних каникул три маршрута, они объединены по географическому принципу, для того чтобы было удобнее перемещаться. Первый маршрут пройдёт по Пречистенке, второй маршрут пройдёт в районе Китай-Города, третий маршрут пройдёт по двум бульварам: Никитскому и Тверскому — и зайдет в Борисоглебский переулок", - рассказала Лосева.

По словам заместителя гендиректора "Мосгортура", эти маршруты объединяют разные музеи и выставки.
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