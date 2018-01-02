77 музеев столицы в новогодние каникулы работают бесплатно

В новогодние каникулы 77 столичных музеев можно посетить бесплатно. Так, в Новом Манеже организована выставка, посвященная жизни и фильмам знаменитого режиссера Эльдара Рязанова. В музее Марины Цветаевой покажут тетради поэтессы, записки и черновики произведений.
Кроме того, для гостей и жителей Москвы разработаны бесплатные экскурсионные маршруты. Об этом сообщила заместитель генерального директора Мосгортура Наталья Лосева, слова которой приводит радиостанция "Говорит Москва"
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Мы разработали для новогодних каникул три маршрута, они объединены по географическому принципу, для того чтобы было удобнее перемещаться. Первый маршрут пройдёт по Пречистенке, второй маршрут пройдёт в районе Китай-Города, третий маршрут пройдёт по двум бульварам: Никитскому и Тверскому — и зайдет в Борисоглебский переулок", - рассказала Лосева.
По словам заместителя гендиректора "Мосгортура", эти маршруты объединяют разные музеи и выставки.