Новостроек в старых границах Москвы за год стало больше почти на 40% Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



"Объем предложения достиг максимальных показателей за последние годы - 567 корпусов в 230 проектах. По сравнению с предыдущим годом количество корпусов выросло почти на 40%", - отмечается в сообщении.



При этом суммарный объем предложения в квадратных метрах вырос менее заметно, на 22,9%. Наибольший за год объем предложения был зафиксирован в июле - 2,89 млн кв.м.



По словам специалистов, катализатором роста предложения в старых границах Москвы стало появление новых территорий под застройку - в частности, за счет реновации промышленных зон.



Как следует из отчета, лидером по росту предложения за год оказался ЮВАО, где показатель увеличился на 193,2%.



Основной рост объема предложения наблюдался в первом полугодии, до мая-июня, отмечают эксперты. Число новостроек в старых границах Москвы по итогам 2017 года выросло почти на 40%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании "Миэль-Новостройки"."Объем предложения достиг максимальных показателей за последние годы - 567 корпусов в 230 проектах. По сравнению с предыдущим годом количество корпусов выросло почти на 40%", - отмечается в сообщении.При этом суммарный объем предложения в квадратных метрах вырос менее заметно, на 22,9%. Наибольший за год объем предложения был зафиксирован в июле - 2,89 млн кв.м.По словам специалистов, катализатором роста предложения в старых границах Москвы стало появление новых территорий под застройку - в частности, за счет реновации промышленных зон.Как следует из отчета, лидером по росту предложения за год оказался ЮВАО, где показатель увеличился на 193,2%.Основной рост объема предложения наблюдался в первом полугодии, до мая-июня, отмечают эксперты.



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