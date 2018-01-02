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Новостроек в старых границах Москвы за год стало больше почти на 40%
2 января 2018 г. | Время публикации 12:09
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Число новостроек в старых границах Москвы по итогам 2017 года выросло почти на 40%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании "Миэль-Новостройки".

"Объем предложения достиг максимальных показателей за последние годы - 567 корпусов в 230 проектах. По сравнению с предыдущим годом количество корпусов выросло почти на 40%", - отмечается в сообщении.

При этом суммарный объем предложения в квадратных метрах вырос менее заметно, на 22,9%. Наибольший за год объем предложения был зафиксирован в июле - 2,89 млн кв.м.

По словам специалистов, катализатором роста предложения в старых границах Москвы стало появление новых территорий под застройку - в частности, за счет реновации промышленных зон.

Как следует из отчета, лидером по росту предложения за год оказался ЮВАО, где показатель увеличился на 193,2%.

Основной рост объема предложения наблюдался в первом полугодии, до мая-июня, отмечают эксперты.
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Вторник, 2 января 2018 г. // Последняя новость 12:09
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