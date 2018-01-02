Новостроек в старых границах Москвы за год стало больше почти на 40%

Число новостроек в старых границах Москвы по итогам 2017 года выросло
почти на 40%, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-релиз компании "Миэль-Новостройки".
"Объем предложения достиг максимальных показателей за последние
годы - 567 корпусов в 230 проектах. По сравнению с предыдущим годом
количество корпусов выросло почти на 40%", - отмечается в сообщении.
При этом суммарный объем предложения в квадратных метрах вырос
менее заметно, на 22,9%. Наибольший за год объем предложения был
зафиксирован в июле - 2,89 млн кв.м.
По словам специалистов, катализатором роста предложения в старых
границах Москвы стало появление новых территорий под застройку - в
частности, за счет реновации промышленных зон.
Как следует из отчета, лидером по росту предложения за год оказался ЮВАО, где показатель увеличился на 193,2%.
Основной рост объема предложения наблюдался в первом полугодии, до мая-июня, отмечают эксперты.