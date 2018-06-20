"МК": на футбольных болельщиках зарабатывают всеми доступными способами

28 июня 2018 г. "Свобода закончилась": любимую болельщиками Никольскую огородили рамками для досмотра

С начала чемпионата рамок металлодетекторов на Никольской не было, их начали ставить накануне во второй половине дня. В мэрии заявили, что рамки простоят "как минимум" до конца ЧМ, и объяснили это заботой о безопасности.