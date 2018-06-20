"МК": на футбольных болельщиках зарабатывают всеми доступными способами

За три недели чемпионата мира по футболу образ жизни Никольской улицы по-своему устоялся: помимо официальных точек общепита и сувенирных лавок там появились и незаконные коммерсанты, торгующие билетами и ушанками из искусственного меха. Еще один "коммерсант" привлек к себе внимание плакатом "Подайте на девушку легкого поведения", пишет "Московский комсомолец"
.
Один из таких предпринимателей ходит по улице в плаще с табличкой, предлагающей билеты на матчи "по номиналу" - 285 евро каждый. При этом количество билетов он не поясняет, и спрос на них, судя по всему, невелик. Еще один торгует ушанками из плохого искусственного меха по 1500 рублей за штуку: по его словам, чаще всего берут черные, красные и цвета российского флага. У другого продавца, работающего без лицензии, продаются и пилотки "а-ля дембель", украшенные кучей значков, по тысяче рублей за штуку.
Другие коммерсанты рисуют на щеках болельщиков флаги по ценам от 300 до 500 рублей. А болельщики из Китая нашли себе другое занятие и собирают паззл-карту России, при этом лучше всего у них получается Сибирь. Сама карта стоит 2500 рублей. Еще один молодой человек решил привлечь внимание двуязычным плакатом с надписью: "Подайте на девушку легкого поведения": как ни странно, "спросом" среди болельщиков пользуется и такой вариант заработка. Впрочем, полицейские утверждают, что такой вариант приравнивается к несанкционированному пикетированию и преследуется независимо от содержания плаката.
Напомним, Никольская стала центром сбора фанатов
почти неожиданно благодаря близости к Кремлю и наличию большого количества точек общепита, владельцы которых отмечают "дикий" рост выручки, включая предприятия, которые не транслируют футбольные матчи. С начала чемпионата выручка многих заведений выросла в 2,5-3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а также с неделями накануне турнира. Резкий приток посетителей зафиксировали и продуктовые магазины, сувенирные лавки и аптеки, а вот магазины одежды, обуви и парфюмерии констатировали падение выручки.
Не обошлось и без "побочных эффектов": скамеек на Никольской почти не осталось - большую их часть разломали, а те что остались, изломанные торчат из асфальта, окруженные горами мусора. При этом выделенные для уборки дворники со своими обязанностями не справляются. Болельщики лазят по столбам
, срывают цветные гирлянды подсветки, справляют нужду у любой доступной стенки не только ночью, но и днем. Сообщалось, что сотрудники полиции дежурят с обеих сторон улицы, но на безумства болельщиков не реагируют. В конце концов на улице установили рамки металлодетекторов
, объяснив это соображениями безопасности и вызвав гнев в соцсетях.