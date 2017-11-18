На месте бывшего "Черкизона" начали строить жилье по программе реновации

На месте бывшего Черкизовского рынка начали строить жилье по программе реновации, сообщил в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, там будет построено 100-150 тысяч квадратных метров недвижимости.
"Мы уже первую очередь начали строить. Там будет стартовое хорошее жилье, куда будем практически весь район переселять", - сказал чиновник (цитата по РИА "Новости"
).
Строительство ведет группа компаний "ПИК". "Инвестор ведет строительство жилья на своей площадке на месте бывшего рынка, также его силами возводится жилье для программы реновации", - уточнил Хуснуллин, слова которого приводит "Интерфакс"
. Параллельно разрабатывается градостроительная документация на другие участки бывшего рынка.
Ранее сообщалось, что жители района Измайлово смогут переехать в дома, построенные на месте "Черкизона", уже в 2019 году
. В начале года РБК узнал, что на месте рынка планируется строить 100-метровые башни
.