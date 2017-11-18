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На месте бывшего "Черкизона" начали строить жилье по программе реновации
2 июля 2018 г. | Время публикации 18:15
Рубрики: Недвижимость  
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев
На месте бывшего Черкизовского рынка начали строить жилье по программе реновации, сообщил в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, там будет построено 100-150 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Мы уже первую очередь начали строить. Там будет стартовое хорошее жилье, куда будем практически весь район переселять", - сказал чиновник (цитата по РИА "Новости").

Строительство ведет группа компаний "ПИК". "Инвестор ведет строительство жилья на своей площадке на месте бывшего рынка, также его силами возводится жилье для программы реновации", - уточнил Хуснуллин, слова которого приводит "Интерфакс". Параллельно разрабатывается градостроительная документация на другие участки бывшего рынка.

Ранее сообщалось, что жители района Измайлово смогут переехать в дома, построенные на месте "Черкизона", уже в 2019 году. В начале года РБК узнал, что на месте рынка планируется строить 100-метровые башни.
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