На месте бывшего "Черкизона" начали строить жилье по программе реновации

18 ноября 2017 г. Жителей Измайлово переселят в дома, построенные по программе реновации на месте Черкизовского рынка

Власти города занимаются разработкой планировки нового района. Жители Измайлово, попавшие под программу реновации, могут уже в 2019 году переехать в новое жилье, построенное на месте бывшего рынка.