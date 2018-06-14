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Арестованный Шестун пожаловался на начальника СИЗО: чиновнику не дают гулять и выдвинуться кандидатом на выборах
2 июля 2018 г. | Время публикации 19:21
Рубрики: Общество  
 
Агентство городских новостей "Москва" / Кардашов Антон
Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун направил во ФСИН, Совет по правам человека и общественные наблюдательные комиссии жалобы на начальника СИЗО-5 Дениса Папушу. Пресс-секретарь чиновника Влада Русина сообщила "Медиазоне", что его лишают прогулок и, в отличие от других заключенных, не разрешают ходить в спортзал.

По словам Русиной, Шестун уже два дня не выходил на прогулку. "Его умышленно ставят перед выбором: либо встреча с адвокатом, либо прогулка. Так, было на днях, что его отвели в комнату для прогулки семь квадратных метров, он от такой прогулки отказался в пользу встречи с адвокатом. Однако его там держали час, в итоге он остался и без прогулки, и без адвоката", - рассказала пресс-секретарь.

Кроме того, Шестун пожаловался, что ему мешают снова баллотироваться на пост главы Серпуховского района Подмосковья. Супруга политика рассказала "Коммерсанту", что начальник СИЗО отказался подать за Шестуна документы для участия в выборах "под предлогом того, что нужно разрешение следователя, что совершенно незаконно".

По закону кандидат предоставляет документы на регистрацию лично, кроме тех случаев, когда он болен или находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. При этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, либо администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые.

Напомним, Александр Шестун находится под арестом с 14 июля по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в августе 2008 года Шестун без согласования с районной администрацией выделил ООО "Центр" 10 гектаров под строительство торгового центра. ТЦ так и не был построен, а компания впоследствии получила землю в собственность по цене в сто раз меньше кадастровой стоимости участков.

Шестун отрицает свою вину и считает уголовное дело следствием конфликта с губернатором Подмосковья и Администрацией президента. В апреле чиновник пожаловался Владимиру Путину на угрозы высокопоставленных чиновников "переехать его катком" и преследовать по сфабрикованным уголовным делам, если он не подаст в отставку. По словам Шестуна, угрозы и шантаж поступали от начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.

Шестун пользуется поддержкой жителей. После его ареста в Серпуховском районе вдоль дорог появились баннеры с портретом чиновника и надписью "Спасибо, что не предал". Сообщалось, что жители установили их на свои деньги. В суде за Шестуна поручились представители общественных организаций, а также вице-премьер Чечни и советник Рамзана Кадырова Хасан Хакимов.

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