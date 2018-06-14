Арестованный Шестун пожаловался на начальника СИЗО: чиновнику не дают гулять и выдвинуться кандидатом на выборах

27 июня 2018 г. Семь человек, включая советника Кадырова, поручились за арестованного Шестуна, но суд оставил его в СИЗО

Поручители попросили суд отпустить Шестуна из СИЗО и внести залог в размере 2,5 миллиона рублей. Однако суд оставил главу района под стражей, сочтя, что он может скрыться, а состояние его здоровья не вызывает опасений.