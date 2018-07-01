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Мужчину, захватившего заложницу в "Дикси", проверят на вменяемость
2 июля 2018 г. | Время публикации 17:29 | Последние изменения 17:36
Рубрики: Криминал  
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Мужчину, захватившего заложницу в магазине "Дикси" на Большой Академической улице 1 июля, проверят на вменяемость, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. После задержания 38-летний житель Калуги Александр Хуторянин объяснил, что скрывался в магазине от неких преследователей, которые якобы били его в лесу.

В понедельник Савеловский суд арестовал Хуторянина до 1 сентября, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 206 УК РФ ("Захват заложника") . Обвиняемый и его защита просили избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. После заседания Хуторянин заявил, что не будет обжаловать решение о своем аресте.

Напомним, при захвате заложницы Хуторянин был вооружен ножом. Очевидцы сообщали, что мужчина требовал деньги. Заложницу освободили во время штурма магазина, она получила незначительные повреждения. По данным СК, в момент нападения мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Ранее он был судим за имущественные преступления.

На допросе Хуторянин объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб, а также попыткой "избавиться от алкогольной зависимости адреналином". По словам Хуторянина, некие "активисты" били и "гоняли" его в лесу, где остались его сумка и документы. "Я убежал, кто-то у них забрал эти документы. Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается", - сказал обвиняемый.
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