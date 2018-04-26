Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту, посвятив запуск победе сборной РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту, посвятив запуск победе российской сборной на ЧМ-2018. Об этом сообщает агентство "Москва"
.
Собянин напомнил, что Крылатский мост входит в участок строящейся Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. "Крылатский мост позволит улучшить пропускную способность этого участка. В целом Северо-Западная хорда - это 80 километров дорог", - сказал мэр, подчеркнув, что строительство хорды находится на завершающем этапе. Он поблагодарил строителей за работу, а также поздравил их с победой сборной России по футболу в матче со сборной Испании. "Посвящаем запуск победе нашей сборной", - сказал мэр.
Напомним, сейчас реку пересекают порядка 30 мостов, однако размещены они неравномерно, нарушая связанность территории города и увеличивая перепробег транспорта. Эту проблему планируется решить с помощью строительства 18 новых мостов
, один из которых свяжет строящуюся Южную рокаду с районами Марьино и Печатники на юго-востоке города. Второй строят на территории ЗИЛ через старое русло Москвы-реки от проспекта Андропова до Южнопортовой улицы. Другие мосты появятся на магистрали на продолжении Рублевского шоссе в МФЦ в Рублево-Архангельском, на магистрали от Волоколамского шоссе до Строгинского шоссе, на магистрали улица Свободы - Живописная улица через Москву-реку и на ней же через канал имени Москвы.
Еще несколько мостов появятся на северном дублере Кутузовского проспекта, в створе 1-го Красногвардейского проезда со съездом на Пресненскую набережную, на участке от улицы 1905 года до набережной Тараса Шевченко, на магистрали вдоль МЦК и еще один - вдоль левого берега Москвы-реки (участок от ТТК до проспекта Андропова). Также планируется связать реку на магистрали вдоль левого берега Москвы-реки (участок от проспекта Андропова до магистрали Печатники - Братеево), в створе Коломенской улицы в районе Печатники до Шоссейной улицы, в створе улицы Перерва - проектируемый проезд 5113 в районе Нагатино-Садовники, на Юго-Восточной хорде (в створе Шоссейной улицы) и на Донецкой улице.