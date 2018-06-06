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В выборах мэра Москвы не будут участвовать ни партия "Яблоко", ни Сергей Митрохин
2 июля 2018 г. | Время публикации 11:36 | Последние изменения 11:43
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что ему не удалось собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов для выдвижения в мэры столицы. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на Facebook.

По его мнению, причиной является то, что "федеральные органы власти заняли крайне враждебную позицию по отношению к моему выдвижению, и, к сожалению, это привело к тому, что очень многие депутаты, на которых я рассчитывал, отказали мне в этих подписях". Он считает, что определенную роль сыграл и тот факт, что другой кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков собрал в ряде муниципальных округов по несколько подписей, что лишило Митрохина возможности собрать хотя бы одну подпись. При этом Митрохин заявил, что не оставляет цели "рано или поздно, возможно, уже в следующем цикле, стать мэром Москвы". В свою очередь, пресс-секретарь партии Игорь Яковлев сообщил ТАСС, что партия в целом также не будет участвовать в выборах мэра столицы, поскольку у нее уже не осталось времени для выдвижения кандидата.



Напомним, в ходе внутрипартийных праймериз по выдвижению кандидатов в мэры Москвы победил глава Тверского муниципального округа Яков Якубович, который позже снял свою кандидатуру в пользу Митрохина, занявшего второе место. СМИ сообщили, что еще до праймериз кандидатура лидера московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина была согласована с действующим мэром столицы, и праймериз изначально были задуманы для легитимизации Митрохина. В итоге "Яблоко" вернулось к согласованию кандидата в мэры и отказалось выдвигать московского лидера из-за того, что тот критиковал процедуру праймериз и федеральное руководство. Исполком партии предложил московским коллегам поддержать кандидатуру главы Гагаринского муниципального округа Елены Русаковой, которая заняла на праймериз четвертое место.

Однако столичное "Яблоко" дважды проголосовало за Митрохина, и он подал документы в Мосгоризбирком, после чего федеральное руководство партии отменило решение московских коллег, сочтя его нелегитимным. Митрохин, в свою очередь, подал на руководство партии в суд, заявив, что решение об отмене его выдвижения было принято "с грубейшими нарушениями", о чем говорили "другие члены бюро партии, руководитель партийного арбитража". "Вчера они снова дали понять, что их главная цель - не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность. Это беспрецедентное давление было подкреплено оскорблениями и угрозами "разобраться" с нами за "своеволие" по полной программе", - сообщил Митрохин, добавив, что федеральное бюро "дискредитирует партию" и "наносит ей политический ущерб".

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