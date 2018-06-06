В выборах мэра Москвы не будут участвовать ни партия "Яблоко", ни Сергей Митрохин

Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что ему не удалось собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов для выдвижения в мэры столицы. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на Facebook
.
По его мнению, причиной является то, что "федеральные органы власти заняли крайне враждебную позицию по отношению к моему выдвижению, и, к сожалению, это привело к тому, что очень многие депутаты, на которых я рассчитывал, отказали мне в этих подписях". Он считает, что определенную роль сыграл и тот факт, что другой кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков собрал в ряде муниципальных округов по несколько подписей, что лишило Митрохина возможности собрать хотя бы одну подпись. При этом Митрохин заявил, что не оставляет цели "рано или поздно,
возможно, уже в следующем цикле, стать мэром Москвы". В свою очередь, пресс-секретарь партии Игорь Яковлев сообщил ТАСС, что партия в целом также не будет участвовать в выборах мэра столицы, поскольку у нее уже не осталось времени для выдвижения кандидата.
Напомним, в ходе внутрипартийных праймериз по выдвижению кандидатов в мэры Москвы победил глава Тверского муниципального округа Яков Якубович, который позже снял свою кандидатуру
в пользу Митрохина, занявшего второе место. СМИ сообщили, что еще до праймериз кандидатура лидера московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина была согласована
с действующим мэром столицы, и праймериз изначально были задуманы для легитимизации Митрохина. В итоге "Яблоко" вернулось к согласованию кандидата в мэры и отказалось выдвигать московского лидера
из-за того, что тот критиковал процедуру праймериз и федеральное руководство. Исполком партии предложил московским коллегам поддержать кандидатуру главы Гагаринского муниципального округа Елены Русаковой, которая заняла на праймериз четвертое место.
Однако столичное "Яблоко" дважды проголосовало за Митрохина, и он подал документы в Мосгоризбирком, после чего федеральное руководство партии отменило решение московских коллег, сочтя его нелегитимным. Митрохин, в свою очередь, подал на руководство партии в суд
, заявив, что решение об отмене его выдвижения было принято "с грубейшими нарушениями", о чем говорили "другие члены бюро партии, руководитель партийного арбитража". "Вчера они снова дали понять, что их главная цель - не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность. Это беспрецедентное давление было подкреплено оскорблениями и угрозами "разобраться" с нами за "своеволие" по полной программе", - сообщил Митрохин, добавив, что федеральное бюро "дискредитирует партию" и "наносит ей политический ущерб".