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Отчисленный аспирант напал с ножом на преподавателя МГТУ имени Баумана
2 июля 2018 г. | Время публикации 18:47 | Последние изменения 18:51
Рубрики: Криминал  
 
МГТУ им. Баумана | Moscow-Live.ru
Отчисленный за неуспеваемость и неуплату аспирант МГТУ имени Баумана напал с ножом на преподавателя, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 29 июня в главном корпусе вуза. Подозреваемый ранил преподавателя в спину и скрылся. Вечером следующего дня стало известно о его задержании.

"Подозреваемый, мужчина 1992 года рождения, в начале июня был отчислен из МГТУ им. Баумана за неуспеваемость и неуплату обучения", - сказал собеседник агентства, добавив, что подозреваемый не был ранее судим. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

По данным издания "Московский комсомолец", нападение произошло в туалете одного из корпусов университета. Газета отмечает, что раненый преподаватель - 28-летний ассистент кафедры МГТУ Александр Дмитриев - не сыграл никакой роли в отчислении аспиранта. Телеграм-канал 112 сообщает, что причиной нападения стал личный конфликт. По данным паблика, подозреваемый является гражданином Казахстана.
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