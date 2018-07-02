Отчисленный аспирант напал с ножом на преподавателя МГТУ имени Баумана

Отчисленный за неуспеваемость и неуплату аспирант МГТУ имени Баумана напал с ножом на преподавателя, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 29 июня в главном корпусе вуза. Подозреваемый ранил преподавателя в спину и скрылся. Вечером следующего дня стало известно о его задержании.
"Подозреваемый, мужчина 1992 года рождения, в начале июня был отчислен из МГТУ им. Баумана за неуспеваемость и неуплату обучения", - сказал собеседник агентства, добавив, что подозреваемый не был ранее судим. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
По данным издания "Московский комсомолец"
, нападение произошло в туалете одного из корпусов университета. Газета отмечает, что раненый преподаватель - 28-летний ассистент кафедры МГТУ Александр Дмитриев - не сыграл никакой роли в отчислении аспиранта. Телеграм-канал 112
сообщает, что причиной нападения стал личный конфликт. По данным паблика, подозреваемый является гражданином Казахстана.