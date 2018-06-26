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Митрохина отправили в отставку с поста председателя московского "Яблока"
2 июля 2018 г. | Время публикации 17:10 | Последние изменения 18:28
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия главы московского отделения Сергея Митрохина за нанесение "политического ущерба" партии, сообщает пресс-служба организации. Фактически Митрохин отправлен в отставку, пояснил ТАСС заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

Бюро считает, что Митрохин сорвал общее собрание московского "Яблока" 20 июня и этап московской конференции 27 июня, "чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и лишить этих условий своего конкурента, главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову".

Недовольство также вызвали публичные обвинения Митрохина в адрес руководства, подача им документов на выдвижение в мэры Москвы и обращение в суд. Эти действия "противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб", говорится в сообщении. Бюро обвиняет московское отделение в неспособности "законно выдвинуть кандидата в мэры в честной и конкурентной процедуре, учитывающей мнение большинства членов отделения".

В то же время о роспуске московского "Яблока" речь не идет. "Региональный совет московского отделения продолжит работу, но уже без Сергея Митрохина, который входил в него как председатель отделения", - сказал Рыбаков. Оперативным управляющим столичным "Яблоком" назначен ответственный секретарь партии Валерий Горячев.

Решение по Митрохину принималось в его отсутствие, передает "Интерфакс". Политик просил председателя "Яблока" Эмилию Слабунову перенести заседание бюро в связи с тем, что он участвует в организации митинга против повышения пенсионного возраста. Митрохин сообщил ТАСС, что не будет обжаловать решение о своей отставке в суде, так как для этого нет юридических оснований.

Он отметил, что "решение бюро политическое, но у бюро в соответствии с уставом есть такие полномочия". Митрохин остается членом политического комитета партиии не намерен уходить из "Яблока". "Это моя партия, я создавал ее вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским и буду бороться за нее, против ее олигархически-бюрократического перерождения", - сказал он.

Выборы нового руководства московского отделения "Яблока" состоятся в ноябре. На пост председателя претендует урбанист Максим Кац. Он еще в 2016 году привлек в "Яблоко" своих сторонников, чтобы изменить работу московского отделения. Митрохин назвал это "рейдерским захватом". Ранее в понедельник Митрохин сообщил, что отказывается от выдвижения в мэры Москвы, так как ему не удалось собрать необходимого числа подписей муниципальных депутатов. "Яблоко", таким образом, вообще не будет представлено на выборах столичного градоначальника.
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