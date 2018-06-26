Митрохина отправили в отставку с поста председателя московского "Яблока"

2 июля 2018 г. В выборах мэра Москвы не будут участвовать ни партия "Яблоко", ни Сергей Митрохин

По словам Митрохина, муниципальные депутаты отказали ему в подписях из-за "враждебной позиции" федеральных органов власти. Сама партия "Яблоко" также не будет участвовать в выборах из-за недостатка времени на нового кандидата.