Для реконструкции Павелецкого вокзала привлекут инвестора

Павелецкий вокзал могут реконструировать и расширить, потенциальные инвесторы уже разработали концепции реновации. Как сообщил РБК
представитель дирекции железнодорожных вокзалов, у госкомпании есть планы по развитию Павелецкого вокзала. Сейчас прорабатываются варианты функционального наполнения и финансовой модели развития, а также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые представляют свои концепции. После переговоров с инвесторами РЖД сформируют техзадание и проведут тендер на выбор инвестора, однако сроки его пока неизвестны.
Как рассказал представитель компании "Трансмаркет", управляющей торговыми точками на вокзалах по всей России, тендер на реконструкцию Павелецкого планировалось провести еще в первом полугодии 2018 года. Тогда планировалось выбрать инвестора для преобразования вокзального пространства в существующих объемах. Концепция, созданная по заказу "Трансмаркета", предполагала, что
на втором этаже вокзала разместится торговый центр, капсульный отель, коворкинг, хостел, рестораны. На третьем этаже, согласно концепции, могут располагаться офисы, гостиница и спортзал. Обновление вокзала должно потребовать от 600 миллионов до 1,6 миллиарда рублей.
Другой проект по развитию Павелецкого вокзала архитектурное бюро Matrix в 2017-2018 годах разработало для компании "Трансстройм". Концепция фактически предполагает удвоить площадь вокзала, построив над путями многофункциональный пассажирский терминал общей площадью 37,9 тысячи квадратных метров. В состав терминала, согласно концепции, войдут офисы, торговые площади и гостиница. По некоторым данным, компании "Трансстройм" и "Трансмашхолдинг" также просчитывают модель развития Курского вокзала, где возможно создать единый комплекс вокзала и ТЦ Atrium, расширив торговые площади. Однако последний проект в компаниях пока не комментируют. Группа компаний "Кортрос", принадлежащая Виктору Вексельбергу, также заинтересовалась проектом реконструкции Павелецкого вокзала.
Эксперты между тем утверждают, что основная сложность в привлечении инвесторов к реновации вокзалов состоит в том, что их невозможно приватизировать. А строительство над железнодорожными путями может быть экономически невыгодным из-за того, что нужно использовать специальные материалы и технологии, подавляющие вибрацию. Например, при реализации проекта "Трансстройма" на Павелецком вокзале стоимость строительства самого комплекса над платформой может составить 1,9 миллиарда рублей, еще не менее 2,5 миллиардов нужно будет потратить на устройство "участка" на платформе. Выгоднее всего найти участок для строительства на месте технических помещений на полосах отвода железной дороги. Если же его нет на территории РЖД, то участие в развитии транспортного узла может принять город.
По мнению экспертов, инвесторам предложат за свой счет провести реконструкцию вокзала в обмен на владение коммерческими площадями или их частью, которые будут построены в рамках этой реконструкции. И если коммерческая, в первую очередь торговая недвижимость внутри вокзалов Москвы крайне востребована, в особенности на вокзалах, от которых отходят аэроэкспрессы, то офисы в классическом виде там востребованы не будут, как и гостиницы высокого класса. Не исключено, что инвесторов могут привлечь по схеме концессии, при которой инвестор вложит деньги и получит вокзал в аренду. Однако для объектов такого размера подобная схема может быть интересна только крупным холдингам, имеющим опыт работы с транспортом, в частности с аэропортами.
Не менее проблемным оказалось и обустройство площади возле вокзала, где планировалось построить шестиуровневый комплекс
с транспортно-пересадочным узлом, кинотеатром и музеем, а также двухуровневой парковкой. Также сообщалось, что к ЧМ-2018 на территории вокзала появится новый терминал
для поездов "Аэроэкспресс" с хостелом для студентов на 150 мест, однако этого так и не произошло.
Вместо этого власти сократили объемы строительства
, а затем и заморозили его, заявив, что торгово-развлекательный центр в его первоначальном виде "убил бы Москву". В итоге стало известно, что многофункциональный центр на Павелецкой площади, в котором появятся торговые площади, кинотеатры, кафе и рестораны, будет состоять из трех подземных этажей. А на поверхности будет обустроена городская площадь
с газоном, цветниками, торговыми павильонами и выходом из метрополитена. Пока же стройка заморожена, и на ее месте на картах "Яндекса" образовалось озеро
.