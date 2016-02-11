Для реконструкции Павелецкого вокзала привлекут инвестора

27 декабря 2017 г. В Москве одобрили "позитивное решение" построить трехэтажный подземный ТЦ на Павелецкой площади

Подземный трехэтажный многофункциональный центр включит в себя торговые площади, кинотеатры, кафе и рестораны. Площадь комплекса составит 73 тысячи квадратных метров, из которых 21,8 тысячи займет парковка на 500 машин.