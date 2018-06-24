"Я прошел до закрытых дверей": Гудкову не хватает подписей для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Единственный оставшийся претендент на пост мэра Москвы от демократических сил Дмитрий Гудков рискует выбыть из предвыборной гонки из-за нехватки подписей муниципальных депутатов. На сегодняшний день - последний для сбора подписей - представитель "Партии перемен" располагает только 60 подписями. Об этом Гудков сообщил в Facebook
, назвал такое число "потолком".
Для регистрации кандидатом нужно собрать не менее 110 подписей депутатов из 110 муниципальных образований. Большинство мест в районных советах принадлежит "Единой России", и обойтись без их поддержки претенденты на должность мэра не могли. В последние недели июня Совет муниципальных образований Москвы организовал две встречи районных депутатов с кандидатами в мэры. Последние могли представить свои программы и на месте получить заверенные нотариусом подписи.
По результатам второй встречи Гудков получил пять подписей
единороссов, но "эти пяти в тех районах, где подписи уже были и так", отметил оппозиционер. "За последние несколько дней я лично обзвонил несколько сотен депутатов от "Единой России". Двое даже пообещали мне подписи - но один отказался в последний момент", - пишет он. Гудков считает, что соответствующее распоряжение поступило либо "с самого верху", либо "такие команды или рекомендации шли по линии ведомств, префектур, управ".
При этом Гудков не снимается с выборов, как это сделали оппозиционеры Илья Яшин
и Сергей Митрохин
, признавшие, что не проходят муниципальный фильтр. Гудков намерен 3 июля сдать все собранные им подписи в Мосгоризбирком. "Я прошел эту дорожку до конца, до самых запертых дверей. Это было честно по отношению ко всем вам. Что дальше - давайте дождемся завтрашнего дня", - написал политик.
Позже Гудков сообщил
со ссылкой на знакомого в одной из префектур, что "как минимум в ряд управ поступила команда срочно собрать подписи за четырех кандидатов": Вадима Кумина от КПРФ, главу Таганского муниципального округа Илью Свиридова от "Справедливой России", депутата Госдумы Михаила Дегтярева, которого выдвинула ЛДПР, и депутата Мосгордумы, бывшего владельца скандально известной обанкротившейся строительной компании "СУ-155" Михаила Балакина.
О том, что Кумин, Дегтярев и Свиридов готовы сдать документы на регистрацию, пишет и "Коммерсант"
. Свиридов вскоре после появления поста Гудкова сообщил "Интерфаксу"
, что преодолел муниципальный фильтр, собрав более 110 подписей депутатов.
В эфире радиостанции "Эхо Москвы"
Гудков уточнил, что располагает подписями 116 депутатов, избранных при его поддержке на муниципальных выборах 2017 года, однако они представляют только 60 округов, а их подписи не заверены нотариально. Гудков рассказал, что за выходные обзвонил около 200 депутатов от "Единой России", и получил подпись только одного из них, хотя "было обещано немного больше". "Потом отзвонили и сказали, что команда не давать Гудкову", - сказал политик.
Он высказал мнение, что до утра ситуация может измениться, если "будет дана команда собрать подписи Дмитрию Гудкову". "Может быть, произойдет какое-то чудо, и по команде мне принесут 50 подписей, как когда-то Алексею Навальному в 2013 году, но пока никаких сигналов о том, что меня зарегистрируют, нет", - заключил оппозиционер.
Между тем действующий мэр Москвы Сергей Собянин уже сдал в Мосгоризбирком документы на регистрацию кандидатом. Он представил максимально возможное число подписей муниципальных депутатов - 115, а также 39 689 подписей избирателей при необходимом минимуме в 36 081.
В штабе Собянина "Коммерсанту" заявили, что не будут помогать другим кандидатам собирать подписи для выдвижения в мэры. "Штаб кандидата Собянина работает только на кандидата Собянина, никакой возможности участвовать в кампаниях других кандидатов у нас нет", - объяснили там.
Ранее единороссы не раз давали понять, что не собираются давать свои подписи оппозиционерам. В конце 2017 года секретарь московского городского отделения "Единой России" Андрей Метельский прямо назвал их "деструктивной силой"
и заявил, что "либералам-белоленточникам" не достанется ни одна подпись.
Однако незадолго до первой встречи муниципальных депутатов с кандидатами в мэры Метельский заявил, что выборы с участием представителей разных политических взглядов "более привлекательны". Он отверг обвинения в том, что "Единая Россия" "узурпировала власть
и захватила монополию на муниципальный фильтр", и подчеркнул, что партия не будет оказывать давления на своих мундепов и призывать их отдавать подписи за кого-то из кандидатов. Яшин же, объясняя свой отказ от дальнейшей борьбы за пост мэра, писал, что все единороссы, к которым он обращался за подписями, ссылались на прямой запрет партийного начальства.