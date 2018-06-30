Противники временной свалки в подмосковном Щелканово выложили машинами "SOS" и пригнали на народный сход БТР (ВИДЕО)

4 июня 2018 г. Временную свалку в Щелканово, где ОМОН "винтит" протестующих, пообещали закрыть до конца года

Глава Рузского округа уверяет, что отходы могут вывезти "хоть завтра", но действующие полигоны не торопятся их принимать. Если так пойдет и дальше, свалку закроют только в декабре, когда рядом с ней откроется мусороперерабатывающий комплекс.