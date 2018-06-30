Противники временной свалки в подмосковном Щелканово выложили машинами "SOS" и пригнали на народный сход БТР (ВИДЕО)

В субботу, 30 июня, жители села Щелканово, протестующие против образовавшейся свалки, собрались на сход. В ходе мероприятия староста села Николай Голубев пригрозил коммунальщикам возбуждением уголовных дел, а затем провел автомобильный флешмоб: из транспортных средств в близлежащем поле выложили аббревиатуру SOS. Об этом сообщает портал Acrtivatica.Org.
Активисты заявили, что намерены доказать незаконность свалки в Сычевском карьере через суд. По их словам, на участке площадью более 60 гектаров с открытым выходом грунтовых вод скопилось около миллиона тонн мусора, и в случае дождей в карьерах образуются громадные ядовитые лужи."Нам обещают, что потом его увезут, но куда - неизвестно. На сегодняшний день у владельцев свалки нет ни одного договора о передислокации отходов в иные места. А это значит, что мусор останется здесь навсегда", - сообщил староста деревни. По его словам, активисты каждый день останавливают мусоровозы с московской накладной, однако те возвращаются с документами о том, что мусор якобы вывозят из Рузского района. На нынешний сход были приглашены руководители района, местные депутаты, представители прокуратуры и МВД, однако никто из них не явился.
Также активисты обнародовали результаты экспертизы: по их словам, в воздухе вблизи полигона обнаружились превышения по аммиаку и сероводороду. Обращения в районную прокуратуру и администрацию президента РФ результатов не дали: министр экологии Московской области Александр Коган заявил общественникам, что другого места для временного складирования мусора просто нет.
Между тем на якобы временный полигон завозят мусор по тарифам 410 рублей за кубический метр при средней таксе в 600-670 рублей. А вывозить его будут по 700 рублей за кубический метр: местные жители опасаются, что в свалку в итоге превратят близлежащий лес. На опушках леса и дорогах, прилегающих к полигону, уже образовались кучки мусора, сброшенные водителями, "не дотерпевшими" до полигона. Также общественники жаловались, что коммунальная техника, заезжающая на полигон, не проходит радиационный контроль. В итоге местные жители заявили, что намерены подать против властей и мусорных фирм коллективный иск и привлечь к делу профессиональных юристов. Они намерены добиваться того, чтобы на месте свалки была организована зона отдыха с рыбалкой.
После собрания местные автомобилисты отправились устраивать флешмоб на поле неподалеку. На поле должен был приехать даже частный БТР, но его не пропустила полиция. Сперва активисты собирались выложить из машин фразу "Свалке нет!", но из-за недостатка числа машин решили ограничиться лаконичным "SOS!". Затем участники подняли "антисвалочный" плакат и пронесли его к машинам под песню "Ах туманы мои, растуманы". Видеозапись флешмоба была выложена на Youtube.
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