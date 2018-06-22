Сергей Митрохин отказался от иска против партии "Яблоко"

Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин отказался от обжалования постановления бюро партии, отменившего решение о его выдвижении кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Сегодня утром я получил электронное письмо от своего доверителя, он отказывается от иска", - сказал представитель Митрохина адвокат Илья Гатикоев в суде. По его словам, глава московского отделения партии мотивировал свое решение тем, что не набирает необходимого числа голосов муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры Москвы.
Напомним, политик подал в суд
на федеральное руководство партии из-за ситуации с его выдвижением кандидатом на пост мэра Москвы. Ранее за Митрохина проголосовало
большинство делегатов конференции московского отделения, политик уже сдал документы
на выдвижение в Мосгоризбирком. Однако федеральное руководство "Яблока" отменило решение московских коллег, сочтя его нелегитимным.
Митрохин, в свою очередь, утверждал, что бюро партии нарушило устав и настаивает на кандидатуре главы Гагаринского муниципального округа Елене Русаковой, которую московское отделение не поддерживает. На внутрипартийных праймериз Русакова заняла лишь четвертое место
. Решение же об отмене выдвижения Митрохина, по его словам, было принято "с грубейшими нарушениями", что "дискредитирует партию" и "наносит ей политический ущерб".
"Если мы выступаем за правовое государство, мы не можем в угоду какой-то политической целесообразности или личной неприязни к кому бы то ни было попирать те самые нормы, которые мы сами же и установили. В этом случае грош нам цена как демократической либеральной партии европейского типа", - сказал политик. В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что у комиссии нет претензий
к Митрохину, так как он сдал весь необходимый пакет документов.