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Сергей Митрохин отказался от иска против партии "Яблоко"
2 июля 2018 г. | Время публикации 10:16 | Последние изменения 10:25
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин отказался от обжалования постановления бюро партии, отменившего решение о его выдвижении кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Сегодня утром я получил электронное письмо от своего доверителя, он отказывается от иска", - сказал представитель Митрохина адвокат Илья Гатикоев в суде. По его словам, глава московского отделения партии мотивировал свое решение тем, что не набирает необходимого числа голосов муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры Москвы.

Напомним, политик подал в суд на федеральное руководство партии из-за ситуации с его выдвижением кандидатом на пост мэра Москвы. Ранее за Митрохина проголосовало большинство делегатов конференции московского отделения, политик уже сдал документы на выдвижение в Мосгоризбирком. Однако федеральное руководство "Яблока" отменило решение московских коллег, сочтя его нелегитимным.

Митрохин, в свою очередь, утверждал, что бюро партии нарушило устав и настаивает на кандидатуре главы Гагаринского муниципального округа Елене Русаковой, которую московское отделение не поддерживает. На внутрипартийных праймериз Русакова заняла лишь четвертое место. Решение же об отмене выдвижения Митрохина, по его словам, было принято "с грубейшими нарушениями", что "дискредитирует партию" и "наносит ей политический ущерб".

"Если мы выступаем за правовое государство, мы не можем в угоду какой-то политической целесообразности или личной неприязни к кому бы то ни было попирать те самые нормы, которые мы сами же и установили. В этом случае грош нам цена как демократической либеральной партии европейского типа", - сказал политик. В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что у комиссии нет претензий к Митрохину, так как он сдал весь необходимый пакет документов.
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