

В столице выросли тарифы на коммунальные услуги Рубрики: Тарифы

Moscow-Live.ru



По данным чиновников, среднестатистическая семья из трех человек, живущая в квартире площадью 64 квадратных метра и установившая приборы учета, будет платить на 187 рублей больше, или по 62 рубля на человека. Такая же семья в такой же квартире без счетчиков станет платить уже на 324 рубля больше. При этом рост тарифов будет отличаться по каждому из вида ресурсов.



К примеру, газ подорожает всего на 3,6 процента - за один кубометр теперь нужно платить 6,63 рубля вместо прежних 6,40. Примерно также подорожает и тепло, а вот холодная вода и водоотведение поднимутся в цене сильнее - на 7,5 процента. Кубометр холодной воды теперь стоит 38,06 рубля против 35,40 в первом полугодии, а водоотведение подорожало с 25,12 рубля до 27,01.



Что касается



Что касается льгот и субсидий, то все они в Москве сохраняются. Платить за коммуналку с учетом скидок продолжат 52 льготные категории горожан, а на субсидии смогут рассчитывать даже те, у кого нет никаких льгот, но расходы на коммуналку "съедают" больше 10 процентов семейного бюджета. Рассчитывать на субсидии смогут и люди с более высокими доходами, чем раньше. К примеру, семья из трех человек, живущая в собственной квартире, в первом полугодии могла рассчитывать на субсидию, если общий ее доход не превышал 93561,90 рубля. Теперь же эта сумма поднялась до 96687 рублей. В Москве с 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги. Несмотря на то что федеральные власти разрешили столице поднять их максимум на 5,5 процента, городские власти ограничились средним ростом на 3,8 процента, в то время как в прошлом году рост составил 6,8 процента. Уровень тарифов на жилищные услуги и капремонт сохранятся на прежнем уровне. Об этом "Российской газете" рассказали в департаменте экономической политики и развития Москвы.По данным чиновников, среднестатистическая семья из трех человек, живущая в квартире площадью 64 квадратных метра и установившая приборы учета, будет платить на 187 рублей больше, или по 62 рубля на человека. Такая же семья в такой же квартире без счетчиков станет платить уже на 324 рубля больше. При этом рост тарифов будет отличаться по каждому из вида ресурсов.К примеру, газ подорожает всего на 3,6 процента - за один кубометр теперь нужно платить 6,63 рубля вместо прежних 6,40. Примерно также подорожает и тепло, а вот холодная вода и водоотведение поднимутся в цене сильнее - на 7,5 процента. Кубометр холодной воды теперь стоит 38,06 рубля против 35,40 в первом полугодии, а водоотведение подорожало с 25,12 рубля до 27,01.Что касается электроэнергии , то некоторые потребители вообще не почувствуют ее удорожания. Это касается жителей домов с газовыми плитами и простыми однотарифными счетчиками - они по-прежнему будут платить 5,38 рубля за киловатт-час. Для жильцов домов с электроплитами и однотарифными счетчиками электричество подорожает с 4,04 до 4,30 рубля. Это объясняется постепенным выравниванием тарифов для жильцов многоэтажек с газом и без него.Что касается льгот и субсидий, то все они в Москве сохраняются. Платить за коммуналку с учетом скидок продолжат 52 льготные категории горожан, а на субсидии смогут рассчитывать даже те, у кого нет никаких льгот, но расходы на коммуналку "съедают" больше 10 процентов семейного бюджета. Рассчитывать на субсидии смогут и люди с более высокими доходами, чем раньше. К примеру, семья из трех человек, живущая в собственной квартире, в первом полугодии могла рассчитывать на субсидию, если общий ее доход не превышал 93561,90 рубля. Теперь же эта сумма поднялась до 96687 рублей.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 декабря 2017 г. Столичные власти утвердили новые тарифы на электроэнергию

С 1 июля 2018 года частично вырастут тарифы на электроэнергию по двум зонам времени суток и в ночное время. Стоимость киловатт-часа энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 2.07.2018 19:26 4 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00