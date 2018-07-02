Более 30 болельщиков задержали в "Лужниках" после матча Россия - Испания Рубрики: Общество

Global Look Press



"Посетителей стадиона задерживали за нарушения пропускного режима, правил продажи отдельных видов товаров, за неповиновение требованиям сотрудников полиции, нахождение на матче в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение правил поведения", - заявил источник в полиции. По его словам, всех задержанных отпустили после составления протоколов об административных правонарушениях.



На стадион пришли 78100 зрителей, что стало рекордом посещаемости стадиона. Порядок на матче обеспечивали около 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе 1800 полицейских, 1400 сотрудников Росгвардии и 285 сотрудников ОМОН.



Сборная России



"Матч стоил нам много сил и эмоций. Мы все время говорим болельщикам спасибо, а сейчас - вдвойне. Глядя на трибуны сейчас, я думаю о том, что мы не зря эти два года работали. Хорошо поработали", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 1".



На стадионе "Лужники" во время матча чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией 1 июля были задержаны 32 нарушителя порядка. Как сообщает РБК , задержания проводились на стадионе и прилегающих к нему территориях."Посетителей стадиона задерживали за нарушения пропускного режима, правил продажи отдельных видов товаров, за неповиновение требованиям сотрудников полиции, нахождение на матче в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение правил поведения", - заявил источник в полиции. По его словам, всех задержанных отпустили после составления протоколов об административных правонарушениях.На стадион пришли 78100 зрителей, что стало рекордом посещаемости стадиона. Порядок на матче обеспечивали около 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе 1800 полицейских, 1400 сотрудников Росгвардии и 285 сотрудников ОМОН.Сборная России победила сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, дополнительное время также не выявило победителя. В серии пенальти Игорь Акинфеев отбил два удара испанцев, и Россия победила со счетом 4:3, выйдя таким образом в четвертьфинал."Матч стоил нам много сил и эмоций. Мы все время говорим болельщикам спасибо, а сейчас - вдвойне. Глядя на трибуны сейчас, я думаю о том, что мы не зря эти два года работали. Хорошо поработали", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 1".



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