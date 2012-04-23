

Москвичи воспротивились торговому центру, который власти задумали построить на месте кинотеатра "Улан-Батор" Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Люди, живущие в квартале 9С, просто в ужасе, особенно жители дома, стоящего сразу за кинотеатром. Участок, на котором стоит кинотеатр, небольшой, стройка вполне может отхватить кусок от их земельного участка. Публичные слушания, как нам ответили в префектуре, не предусмотрены. По сути мы не видели ничего, кроме красивой картинки, на которой огромное здание занимает место втрое большее, чем кинотеатр", - отметила в сообществе



По мнению Игнатовой, а также многих жителей Академического района, вместо устаревшего кинотеатра следует организовать бассейн, спорткомплекс или, что лучше всего, сквер. Соответствующая инициатива размещена на портале "Наш город" и пока, пусть и при небольшом количестве голосов, собирает преимущественно позитивные отзывы.



Проект торгового центра, который планирует возвести мэрия, выглядит так:







Отметим, что "Улан-Батор" попал в анонсированную властями еще в 2012 году программу капремонта кинотеатров с превращением в современные мультиплексы. Согласно программе, функции кинопоказа будут сохранятся в объеме от 25% до 70% новой площади здания. Остальные помещения уйдут под размещение предприятий торговли, общепита, офисов, медицинских центров и спортклубов. Чиновники из мэрии тогда обещали, что габариты кинотеатров, стоящих посреди жилой застройки, в ходе реконструкции В апреле этого года Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра "Улан-Батор" в Академическом районе столицы. Власти захотели увидеть на этой земле многофункциональный общественный центр с кафе, ресторанами, торговой галереей и супермаркетом. Впрочем, на традиционно безобидных набросках проектируемого ТЦ не было видно главного: новое здание будет в разы крупнее предыдущего, а значит стройка обернется массовой вырубкой деревьев и большими неудобствами для жителей близлежащих домов."Люди, живущие в квартале 9С, просто в ужасе, особенно жители дома, стоящего сразу за кинотеатром. Участок, на котором стоит кинотеатр, небольшой, стройка вполне может отхватить кусок от их земельного участка. Публичные слушания, как нам ответили в префектуре, не предусмотрены. По сути мы не видели ничего, кроме красивой картинки, на которой огромное здание занимает место втрое большее, чем кинотеатр", - отметила в сообществе "Москвичи против снова" местная жительница Вера Игнатова.По мнению Игнатовой, а также многих жителей Академического района, вместо устаревшего кинотеатра следует организовать бассейн, спорткомплекс или, что лучше всего, сквер. Соответствующая инициатива размещена на портале "Наш город" и пока, пусть и при небольшом количестве голосов, собирает преимущественно позитивные отзывы.Проект торгового центра, который планирует возвести мэрия, выглядит так:Отметим, что "Улан-Батор" попал в анонсированную властями еще в 2012 году программу капремонта кинотеатров с превращением в современные мультиплексы. Согласно программе, функции кинопоказа будут сохранятся в объеме от 25% до 70% новой площади здания. Остальные помещения уйдут под размещение предприятий торговли, общепита, офисов, медицинских центров и спортклубов. Чиновники из мэрии тогда обещали, что габариты кинотеатров, стоящих посреди жилой застройки, в ходе реконструкции менять не будут



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