Мосгордума дала старт избирательной кампании, утвердив дату выборов мэра

Московская городская дума на заседании в субботу, 2 июня, приняла постановление о назначении даты выборов мэра столицы на единый день голосования - 9 сентября 2018 года. Как передает корреспондент ТАСС, за соответствующее решение проголосовало большинство депутатов городского парламента.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, представляя постановление, напомнил, что с принятием документа столичный парламент дает официальный старт избирательной кампании. Постановление вступает в силу со дня его принятия, подчеркнул чиновник.
Как сообщалось ранее, Мосгоризбирком начнет принимать документы на выдвижение с понедельника, 4 июня. В течение месяца потенциальные кандидаты должны собрать подписи для прохождения муниципального фильтра, самовыдвиженцы также должны заручиться поддержкой избирателей. Решение о регистрации кандидатов в мэры должно приниматься в течение 10 дней после приема документов. Документы можно подавать до 18:00 3 июля. Таким образом, официальный список претендентов на кресло столичного градоначальника станет известен не позднее 13 июля
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О намерении побороться за пост мэра Москвы ранее заявили действующий градоначальник Сергей Собянин, политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский. Кроме того, своего кандидата еще назовет партия "Яблоко".
Впрочем, из-за введенного властями муниципального фильтра реально побороться с Собяниным некому - "Единая Россия" располагает большинством подписей районных депутатов, необходимых для регистрации. При этом секретарь московского отделения ЕР Андрей Метельский в конце прошлого года запретил
однопартийцам давать подписи оппозиционерам. Таким образом, единороссы могут сами выбирать себе конкурентов.