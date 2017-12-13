Мосгордума дала старт избирательной кампании, утвердив дату выборов мэра

13 декабря 2017 г. РБК: Московским мундепам-единороссам велели не допускать оппозиционеров к выборам мэра

В московском отделении ЕР заявили, что муниципальные депутаты не должны отдавать подписи "либералам-белоленточникам", которые будут выдвигаться на пост мэра. Без помощи "Единой России" у оппозиции нет шансов, заявлял Мосгоризбирком.