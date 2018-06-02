Полиция захотела отправить в колонию студента МГУ за надпись "Нет фан-зоне" на рекламной тумбе

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" (статья 214 УК РФ) после того, как студенты первого курса филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова нарисовали
на рекламной тумбе красной краской "Нет фан-зоне". Инцидент вызвал бурную реакцию общественности: за 18-летних филологов, которым грозит очевидно несоразмерное наказание, заступились как простые горожане, так и заметные политические деятели.
На сайте московского управления МВД в ночь на субботу было опубликовано
следующее заявление: "В полицию поступило сообщение, что около станции метро "Университет" неизвестными были нанесены надписи на рекламную конструкцию, в результате чего она была приведена в негодность. Ущерб составил 65 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". По подозрению в совершении данного деяния в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан".
По словам активистки Лады Юрьевой
, задержаны были студенты Дарья Белова, Кирилл Козлов и Дмитрий Петелин. Около полуночи всех их отпустили из полиции. По предварительным данным, Дарья и Кирилл проходят по делу в качестве свидетелей, а единственным фигурантом расследования, соответственно, стал Дмитрий Петелин, который, как считает полиция, непосредственно разрисовывал указатель.
"Еще раз, зафиксируем: полиция и следователи завели уголовное дело по статье вандализм за надпись краской на рекламной тумбе из картона и пластика и шьют его трем филологам-младшекурсникам. Это Россия, МГУ, 2018 год. Две недели до начала чемпионата мира", - отметили в сообществе активистов вуза "Инициативная группа МГУ" в Facebook
.
Москвичи в социальных сетях констатируют: "Испоганить весь центр, сломать памятники архитектуры
- это не вандализм, а краской картонный щит - вандализм. Уроды". Еще одна жительница столицы соглашается: "Вообще-то, вандализм это организация фан-зоны. Вандализм это то, что творят с центром Москвы, с бульварами, с Воробьевыми горами, с московскими парками и прудами, со станциями метро. Вот это вандализм, за это надо задерживать и судить по всей строгости закона. А студентов, наоборот, наградить за своевременный сигнал о гигантском акте вандализма на территории МГУ". "Изуродованная реальность. Твари! Лишь бы не сломали студентов", - выразил надежду один из пользователей.
Политик Дмитрий Гудков, в свою очередь, напомнил
, чем запомнилось действующее руководство МГУ. "Давайте сейчас не будем читать мораль про "нехорошо портить указатели", а вспомним о другом. О бессменном ректоре, на 30 лет присосавшемся к университету, - доверенном лице Путина. Как этот ректор прятался от студентов, отключив лифт на свой этаж. О студентах, которых лишили общежития: туда к чемпионату мира заселяют силовиков. Об экстренно завершенном учебном годе - все ради футбола. О разрушенном сквере вокруг МГУ. О том, как муниципальных депутатов, сотрудников МГУ вышвиривали с переговоров по клятой фан-зоне. А еще можно спросить про Екатерину Тихонову (предполагаемая дочь президента РФ. - Прим. ред.
) - как она там, поднимает престиж первого вуза страны? Все нормально, нигде не жмет? Мерзавцы", - возмутился оппозиционер.