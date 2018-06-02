

Торговый центр "Мега" в Химках эвакуировали из-за посетителя, решившего покурить Рубрики: Происшествия

Global Look Press Посетители и персонал торгового центра "Мега" в подмосковных Химках были эвакуированы после того, как в здании сработали датчики пожарной сигнализации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.



Впрочем, как оказалось, никакого возгорания в торговом центре не было. "Эвакуация проводилась из-за курившего в здании мужчины", - отметил представитель подмосковного МВД.



Отметим, что первоначально сообщалось, будто торговый центр был эвакуирован из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Подобная версия выглядела правдивой, особенно на фоне шквала случаев "телефонного терроризма" в последние месяцы, но в конечном счете не подтвердилась.







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