Оппозиция проведет завтра второй конгресс независимых депутатов. Там ждут Гудкова и Яшина

2 октября 2017 г. Независимые муниципальные депутаты начнут бороться за реальные полномочия

Созванный в выходные конгресс независимых депутатов намерен внести в Мосгордуму поправки, расширяющие полномочия муниципалитетов, и требовать отмены муниципального фильтра на выборах мэра.