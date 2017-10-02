Оппозиция проведет завтра второй конгресс независимых депутатов. Там ждут Гудкова и Яшина

Второй конгресс независимых муниципальных депутатов пройдет в столице в воскресенье, 3 июня. В программе мероприятия принятие в первом чтении законопроекта о местном самоуправлении, обсуждение мэрских выборов, а также создание независимой ассоциации муниципальных образований, рассказала в беседе с "Эхом Москвы"
депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.
"Мы планируем поднять на конгрессе несколько тем. Прежде всего, это законопроект о расширении полномочий местного самоуправления в Москве, поскольку сегодня местные депутаты обладают очень ограниченными, странными полномочиями. Второе: нам необходима новая независимая ассоциация. Что касается выборов мэра: мы хотим потребовать отмены муниципального фильтра и чтобы все независимые кандидаты были допущены на выборы. Также поговорим об открытии участков за пределами Москвы, выразим свое отношение к этой в общем незаконной идее", - сообщила Галямина.
В участии намерены принять участие председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, глава совета депутатов Тверского района Яков Якубович. Кроме того, организаторы надеются, что конгресс посетит Дмитрий Гудков, который ранее также обозначил свои претензии на пост градоначальника.
Напомним, первый конгресс
независимых муниципальных депутатов состоялся в октябре прошлого года. Тогда в мероприятии участвовали около 200 человек - победившие депутаты, не прошедшие кандидаты, а также приглашенные эксперты и представители независимых профсоюзов. Итогом конгресса стало принятие резолюции: депутаты намерены добиваться расширения своих полномочий и требовать отмены муниципального фильтра на выборах мэра Москвы. Примечательно, что Гудков в те же дни провел собственную встречу с новоизбранными депутатами, приняв практически идентичную резолюцию.
Кандидатов в мэры на первый конгресс не приглашали. "Возникла развилка: приглашать кандидатов в мэры и всем дать высказаться, либо не приглашать никого. Потому что если мы приглашаем какого-то одного кандидата в мэры, мы фактически весь наш конгресс делаем его предвыборной площадкой", - пояснял Яшин такое решение. С тех пор Яшин успел сам объявить о намерении принять участие в выборах.