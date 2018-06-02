ПАРНАС констатировал провал попыток оппозиции объединиться для борьбы с Собяниным

Руководство Партии народной свободы (ПАРНАС) приняло решение не выдвигать и не поддерживать ни одного из кандидатов на предстоящих выборах мэра Москвы. В пресс-службе партии пояснили, что это связано с неспособностью демократических сил договориться о формировании коалиции для борьбы с "Единой Россией".
"Вместо единой платформы и единого кандидата на предстоящие выборы собираются идти 3-4 кандидата от демократических сил. В партии считают такую ситуацию неприемлемой. Ответственность перед избирателями за отсутствие коалиции несут политические организации и их руководители, поставившие свои интересы выше интересов сторонников демократических ценностей", - подчеркивается в заявлении
ПАРНАС.
Пресс-секретарь партии Даниил Зубов в беседе с "Эхом Москвы"
добавил, что ПАРНАС теперь сосредоточится на выборах в областную думу Ярославской области, где сейчас уже есть двое представителей партии.
Отметим, что еще в апреле оппозиция активно обсуждала идею проведения единых праймериз. На этом, в частности, настаивал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Партия ПАРНАС также поддерживала консолидацию демократических сил и заявляла о готовности не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению".
С тех пор, впрочем, о своем желании участвовать в выборах мэра объявил глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, а партия "Яблоко" устроила собственные праймериз, результат которых будет объявлен в ближайший понедельник. Гудков и Яшин недавно обменялись призывами устроить праймериз между собой, однако инициатива быстро заглохла.
Между тем сегодня Мосгордума дала официальный старт избирательной кампании, утвердив дату выборов мэра на 9 сентября. Напомним, что из-за жесткого муниципального фильтра зарегистрироваться в кандидаты имеет возможность только действующий градоначальник Сергей Собянин. Остальным для этого понадобится помощь единороссов, то есть правящая партия сама выберет себе конкурентов.