NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
2
июня
pda
Поиск
Архив

ПАРНАС констатировал провал попыток оппозиции объединиться для борьбы с Собяниным
2 июня 2018 г. | Время публикации 18:16
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Руководство Партии народной свободы (ПАРНАС) приняло решение не выдвигать и не поддерживать ни одного из кандидатов на предстоящих выборах мэра Москвы. В пресс-службе партии пояснили, что это связано с неспособностью демократических сил договориться о формировании коалиции для борьбы с "Единой Россией".

"Вместо единой платформы и единого кандидата на предстоящие выборы собираются идти 3-4 кандидата от демократических сил. В партии считают такую ситуацию неприемлемой. Ответственность перед избирателями за отсутствие коалиции несут политические организации и их руководители, поставившие свои интересы выше интересов сторонников демократических ценностей", - подчеркивается в заявлении ПАРНАС.

Пресс-секретарь партии Даниил Зубов в беседе с "Эхом Москвы" добавил, что ПАРНАС теперь сосредоточится на выборах в областную думу Ярославской области, где сейчас уже есть двое представителей партии.

Отметим, что еще в апреле оппозиция активно обсуждала идею проведения единых праймериз. На этом, в частности, настаивал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Партия ПАРНАС также поддерживала консолидацию демократических сил и заявляла о готовности не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению".

С тех пор, впрочем, о своем желании участвовать в выборах мэра объявил глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, а партия "Яблоко" устроила собственные праймериз, результат которых будет объявлен в ближайший понедельник. Гудков и Яшин недавно обменялись призывами устроить праймериз между собой, однако инициатива быстро заглохла.

Между тем сегодня Мосгордума дала официальный старт избирательной кампании, утвердив дату выборов мэра на 9 сентября. Напомним, что из-за жесткого муниципального фильтра зарегистрироваться в кандидаты имеет возможность только действующий градоначальник Сергей Собянин. Остальным для этого понадобится помощь единороссов, то есть правящая партия сама выберет себе конкурентов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Оппозиция проведет завтра второй конгресс независимых депутатов. Там ждут Гудкова и Яшина
2 июня 2018 г.
Оппозиция проведет завтра второй конгресс независимых депутатов. Там ждут Гудкова и Яшина
Участники мероприятия потребуют возвращения реальных полномочий районным депутатам, отмены муниципального фильтра и допуска всех независимых кандидатов до выборов.
2 июня 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
2.06.2018   21:46
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 2 июня 2018 г. // Последняя новость 19:44
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>