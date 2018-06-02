

ПАРНАС констатировал провал попыток оппозиции объединиться для борьбы с Собяниным Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Вместо единой платформы и единого кандидата на предстоящие выборы собираются идти 3-4 кандидата от демократических сил. В партии считают такую ситуацию неприемлемой. Ответственность перед избирателями за отсутствие коалиции несут политические организации и их руководители, поставившие свои интересы выше интересов сторонников демократических ценностей", - подчеркивается в



Пресс-секретарь партии Даниил Зубов в беседе с



Отметим, что еще в апреле оппозиция активно обсуждала идею проведения единых праймериз. На этом, в частности, настаивал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Партия ПАРНАС также поддерживала консолидацию демократических сил и заявляла о готовности не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению".



С тех пор, впрочем, о своем желании участвовать в выборах мэра объявил глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, а партия "Яблоко" устроила собственные праймериз, результат которых будет объявлен в ближайший понедельник. Гудков и Яшин недавно обменялись призывами устроить праймериз между собой, однако инициатива быстро заглохла.



Между тем сегодня Мосгордума дала официальный старт избирательной кампании, утвердив дату выборов мэра на 9 сентября. Напомним, что из-за жесткого муниципального фильтра зарегистрироваться в кандидаты имеет возможность только действующий градоначальник Сергей Собянин. Остальным для этого понадобится помощь единороссов, то есть правящая партия сама выберет себе конкурентов. Руководство Партии народной свободы (ПАРНАС) приняло решение не выдвигать и не поддерживать ни одного из кандидатов на предстоящих выборах мэра Москвы. В пресс-службе партии пояснили, что это связано с неспособностью демократических сил договориться о формировании коалиции для борьбы с "Единой Россией"."Вместо единой платформы и единого кандидата на предстоящие выборы собираются идти 3-4 кандидата от демократических сил. В партии считают такую ситуацию неприемлемой. Ответственность перед избирателями за отсутствие коалиции несут политические организации и их руководители, поставившие свои интересы выше интересов сторонников демократических ценностей", - подчеркивается в заявлении ПАРНАС.Пресс-секретарь партии Даниил Зубов в беседе с "Эхом Москвы" добавил, что ПАРНАС теперь сосредоточится на выборах в областную думу Ярославской области, где сейчас уже есть двое представителей партии.Отметим, что еще в апреле оппозиция активно обсуждала идею проведения единых праймериз. На этом, в частности, настаивал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Партия ПАРНАС также поддерживала консолидацию демократических сил и заявляла о готовности не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению".С тех пор, впрочем, о своем желании участвовать в выборах мэра объявил глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, а партия "Яблоко" устроила собственные праймериз, результат которых будет объявлен в ближайший понедельник. Гудков и Яшин недавно обменялись призывами устроить праймериз между собой, однако инициатива быстро заглохла.Между тем сегодня Мосгордума дала официальный старт избирательной кампании, утвердив дату выборов мэра на 9 сентября. Напомним, что из-за жесткого муниципального фильтра зарегистрироваться в кандидаты имеет возможность только действующий градоначальник Сергей Собянин. Остальным для этого понадобится помощь единороссов, то есть правящая партия сама выберет себе конкурентов.



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