Протестующие против свалки в Щелканово записали обращение к Путину на прямую линию

31 мая 2018 г. ОМОН жестко вытеснил протестующих против временной свалки в подмосковном Щелканово

Новые столкновения между активистами и полицией произошли около временного мусорного полигона. Протестующие пытались блокировать въезд мусоровозов. На место согнали много полицейских и омоновцев, несколько человек задержаны и доставлены в суд.