Протестующие против свалки в Щелканово записали обращение к Путину на прямую линию

Сотни жителей подмосковного Щелканово, где местные власти решили открыть временный полигон для размещения отходов, в субботу утром вышли на народный сход. Активисты напомнили чиновникам про возможные катастрофические последствия от этой свалки, а также записали обращение на прямую линию
с президентом России Владимиром Путиным. Видеозапись с мероприятия на своей странице в Facebook публикует
"Рупор Москвы".
Ранее на этой неделе протесты граждан против полигона в Щелканово обернулись масштабными столкновениями с полицией (ВИДЕО
). В общей сложности было задержано до 30 человек. Очевидцы при этом утверждали, что силовики действовали крайне жестко, избивая даже женщин и детей. Сегодняшняя акция прошла спокойно и обошлась без конфликтов.
Напомним, в начале мая власти Рузского округа создали две временные площадки для перевалки коммунального мусора, чтобы оперативно очистить контейнерные площадки от отходов. Мусор с них планируется вывозить как раз на полигон, который будет построен на месте временной площадки в Щелканово. Местные жители рассказывали, что после открытия временных площадок "мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня, и Звенигород, вплоть до Одинцовского района".
Накануне активисты "Общероссийского народного фронта"
(ОНФ) проинспектировали площадку для накопления отходов в Щелканово и выявили там серьезные нарушения. "Официально декларируется, что сейчас на месте бывшего песчаного карьера создана временная открытая площадка для накопления твердых коммунальных отходов. Затем здесь планируется создать современное предприятие экотехнопарк, который будет заниматься сортировкой отходов для получения вторичного сырья, будет иметь участки компостирования органических фракций, а также производить из отходов топливные брикеты для сжигания. Вместе с тем нам достоверно известно, что сейчас нет проекта строительства площадки временного накопления, не проводились общественные слушания и оценка воздействия на окружающую среду. Также отсутствует заключение государственной экологической экспертизы", - заявил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.
Он также подчеркнул, что власти и собственник участка не учли пожелания местных жителей при создании такого рода объекта. "Как только появились планы о создании данного объекта, абсолютное большинство жителей высказались однозначно против его размещения в данной местности. Но власти городского округа мнение граждан проигнорировали", - отметил активист.
Миронов заключил, что организация полигона может стать причиной экологической катастрофы во всем регионе. "Еще в советское время разработка этих карьеров была остановлена из-за вскрытия подземных вод, и теперь, если начать захоронение отходов в этом месте, будет создана угроза для всего питьевого водоснабжения западного Подмосковья. Поэтому мы считаем, что эта местность не подходит для размещения отходов. До сих не предоставлена достоверная информация о гидрологических изысканиях, которые должны проводиться в рамках проектирования этого объекта. Поэтому по итогам рейда мы обратимся в Институт водных проблем РАН с целью получения гидрологического заключения на возможность захоронения отходов в данной местности", - пояснил представитель ОНФ.