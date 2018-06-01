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Юго-восток Москвы ночью опять накрыла вонь сероводорода
2 июня 2018 г. | Время публикации 11:01
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Измерительная станция, расположенная в столичном районе Печатники, в ночь на субботу в очередной раз зафиксировала повышенный уровень сероводорода, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Мосэкомониторинг". По данным наблюдений, в районе 2 часов ночи допустимая концентрация вредного вещества на улице Гурьянова превзошла норму в 2,95 раза.

Отметим, что накануне житель района Марьино, член партии "Яблоко" Сергей Смирнов подал иск в Арбитражный суд Москвы против скандально известного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Газпромнефти". К исковому заявлению Смирнова присоединились еще семь местных жителей.

Адвокат "Открытой России" Оксана Опаренко, которая представляет интересы заявителей в суде, рассказала РБК, что в результате деятельности предприятия, по мнению местных жителей, сложилась "неблагоприятная экологическая обстановка". В иске говорилось о "явно выраженном химическом запахе", который "наиболее сильно ощущается" вблизи НПЗ, в прилегающих жилых кварталах, а также в районе МКАД около завода.

Опаренко также подчеркнула, что жители юго-востока Москвы неоднократно жаловались на ухудшение самочувствия. У них появились регулярные головные боли, тошнота, участились простудные заболевания, появились аллергические реакции. Заявители просят обязать НПЗ прекратить производственную деятельность и возместить причиненный вред в размере 200 тысяч рублей.

Сам Смирнов подчеркнул, что "Газпром нефть" и НПЗ должны нести ответственность перед людьми, которые живут неподалеку. Одна из заявителей Регина Гончар, в свою очередь, посетовала, что, выходя в два часа ночи на балкон, "дышать невозможно". "Это столько лет длится. Почему они не думают о людях? Почему местное самоуправление и власть не смотрят на это? Мы будем просить компенсацию морального вреда", - подчеркнула она.
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