Юго-восток Москвы ночью опять накрыла вонь сероводорода

1 июня 2018 г. Жители юго-востока Москвы подали в суд на завод "Газпром нефти" в Капотне из-за недомоганий и запахов

В иске говорится о "явно выраженном химическом запахе", который наиболее сильно ощущается в прилегающих к заводу жилых кварталах. Жители жалуются на регулярные головные боли, тошноту и другие недомогания. Власти считают, что виноват не завод.