

Минкультуры безвозмездно отдало дом-памятник Палибина "религиозному" фонду Рубрики: Архитектура

© РИА Новости / Юрий Артамонов



"С глубокой тревогой и обеспокоенностью мы узнали о намерении осуществить - без обсуждения с экспертным сообществом, научной и художественной общественностью - смену пользователя объекта, известного москвичам как дом Палибина. Сам факт передачи знаменитого московского дома, памятника архитектуры, причем даже без проведения конкурса либо аукциона, на целую четверть века - организации, не известной какими-либо заслугами и опытом в деле сохранения культурного наследия России, вызывает вопросы. Мы видим в этом угрозу не только сохранности памятника архитектуры, но и существованию значимого учреждения науки и культуры", - говорится в



Как отмечает градозащитник Артем Демидов, интерьеры памятника требуют профессиональных реставрационных работ и крайне ответственной эксплуатации объекта под надзором специалистов. Сейчас в доме на постоянной основе работают заслуженный работник культуры Нина Зайцева, реставратор высшей категории Виталий Кузюбердин и другие эксперты. "Министерство культуры сегодня имеет все возможности поддержать и Дом, и ГосНИИР (институт в его подчинении!), и общественную инициативу. А фонду можно подыскать и другое здание, благо в Москве и в ведении Министерства культуры их предостаточно", - подчеркнул Демидов у себя в







О фонде известно немного. Его директор - Горковенко Александр Андреевич, а в числе учредителей, судя по всему, значатся три его родственника. На одного из них - Ярослава Горковенко - зарегистрировано множество юридических лиц с "веселыми", как подмечают в социальных сетях, названиями. Одно из таких - ООО "Архангел Девелопмент", компания, занимающаяся разборкой и сносом зданий. Еще одна фирма - ЧОО "Архангел". Это частная охранная организация.



Отметим, что ТАСС ранее озвучивал мнение главы думского комитета по культуре, режиссера Станислава Говорухина, который заявил, что за последние годы никаких работ по сохранению памятника не проводилось, за исключением привлечения волонтеров для очистки фасада от покраски, "что является нарушением законодательства". Он также добавил, что Минкультуры "ведет правильную работу по ужесточению требований по сохранению культурного наследия". Министерство культуры РФ согласовало передачу расположенного в Москве дома Палибина, памятника деревянного зодчества начала XIX века, в безвозмездное пользование на 25 лет неизвестной организации под названием "Фонд по содействию в создании, развитии и поддержки художественных промыслов религиозного назначения во имя Святого Архангела Михаила". Решение чиновников вызвало крайне негативную реакцию со стороны градозащитников, ведь инициатива подразумевает еще и выселение работающих в доме реставраторов ГосНИИР."С глубокой тревогой и обеспокоенностью мы узнали о намерении осуществить - без обсуждения с экспертным сообществом, научной и художественной общественностью - смену пользователя объекта, известного москвичам как дом Палибина. Сам факт передачи знаменитого московского дома, памятника архитектуры, причем даже без проведения конкурса либо аукциона, на целую четверть века - организации, не известной какими-либо заслугами и опытом в деле сохранения культурного наследия России, вызывает вопросы. Мы видим в этом угрозу не только сохранности памятника архитектуры, но и существованию значимого учреждения науки и культуры", - говорится в открытом обращении на имя главы Минкультуры Владимира Мединского.Как отмечает градозащитник Артем Демидов, интерьеры памятника требуют профессиональных реставрационных работ и крайне ответственной эксплуатации объекта под надзором специалистов. Сейчас в доме на постоянной основе работают заслуженный работник культуры Нина Зайцева, реставратор высшей категории Виталий Кузюбердин и другие эксперты. "Министерство культуры сегодня имеет все возможности поддержать и Дом, и ГосНИИР (институт в его подчинении!), и общественную инициативу. А фонду можно подыскать и другое здание, благо в Москве и в ведении Министерства культуры их предостаточно", - подчеркнул Демидов у себя в Facebook О фонде известно немного. Его директор - Горковенко Александр Андреевич, а в числе учредителей, судя по всему, значатся три его родственника. На одного из них - Ярослава Горковенко - зарегистрировано множество юридических лиц с "веселыми", как подмечают в социальных сетях, названиями. Одно из таких - ООО "Архангел Девелопмент", компания, занимающаяся разборкой и сносом зданий. Еще одна фирма - ЧОО "Архангел". Это частная охранная организация.Отметим, что ТАСС ранее озвучивал мнение главы думского комитета по культуре, режиссера Станислава Говорухина, который заявил, что за последние годы никаких работ по сохранению памятника не проводилось, за исключением привлечения волонтеров для очистки фасада от покраски, "что является нарушением законодательства". Он также добавил, что Минкультуры "ведет правильную работу по ужесточению требований по сохранению культурного наследия".



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