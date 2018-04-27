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Во "Внуково" из-за спецслужб закроют подъезд к терминалу на время ЧМ. Пассажирам придется шагать до транспорта
2 июня 2018 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Global Look Press
В московском аэропорту Внуково с 4 июня по 25 июля будет введена новая схема движения на привокзальной площади. Так, подъезд на все линии движения к терминалу и на эстакаду будет полностью закрыт для всех видов частного транспорта, а также для автомобилей такси. Также будет закрыт въезд в сторону аэропорта с Боровского шоссе, сообщается на сайте воздушной гавани. Таким образом, гостям предстоящего чемпионата мира по футболу придется добираться до транспорта пешком.

Также изменены тарифы и схема подъезда к многоуровневым парковкам N1 и N2. Теперь выездные шлагбаумы в сторону улицы Центральная будут работать и на въезд, и на выезд. Стоимость каждого часа снизилась в 2 раза и составляет 250 рублей, бесплатного времени пользования парковками не будет. "Просим обращать внимание на обновленные дорожные знаки, установленные при подъездах к аэропорту, и другие информационные указатели, регулирующие дорожное движение", - отметили в пресс-службе аэропорта.

В заявлении поясняется, что соответствующие меры предусмотрены указом президента РФ Владимира Путина по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в преддверии ЧМ-2018. Один из пользователей Twitter поинтересовался у пресс-службы, чем помогут соответствующие изменения. Представитель аэропорта на это ответил: "Можем только предполагать, что у спецслужб были весомые причины для такого решения".

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