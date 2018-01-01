Автобусы без турникетов появятся еще на четырех столичных маршрутах

В марте турникеты будут демонтированы еще на четырех автобусных маршрутах в столице. Об этом агентству "Москва"
сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра мы продолжаем переводить на бестурникетную систему оплаты проезда популярные маршруты, на которых работают автобусы особо большого класса. В марте на маршруты номер 37, 507, 607 и 724к выйдут новые автобусы повышенной вместимости, которые будут работать без турникетов", - уточнил Ликсутов. По его словам, бестурникетный режим делает посадку в автобусы более быстрой и удобной, а пассажиры экономят в пути от пяти до 15 минут. Оплачивать проезд предлагается с помощью валидаторов.
Напомним, с января 2018 года на бестурникетную систему работы были переведены около 1100 автобусов
, а также новые трамваи "Витязь-М". Сообщалось, что на бестурникетных маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах. В перечень маршрутов, которые в новом году будут работать без турникетов, вошли маршруты, обеспечивающие внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также полуэкспрессные и магистральные маршруты. Однако, как выяснилось, к подобным новшествам привыкли далеко не все
.