Автобусы без турникетов появятся еще на четырех столичных маршрутах

10 января 2018 г. Пассажиры автобусов, из которых с нового года убрали турникеты, пока не привыкли к новшеству

С 1 января нового года более чем на 72 автобусных маршрутах отключили турникеты, дав возможность заходить через все двери. Однако москвичи пока не привыкли к новым порядкам и жалуются на недостаток валидаторов.