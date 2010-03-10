

Ночные автобусы становятся убежищем для московских бездомных в морозы Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Ночной автобус Н1 от станции метро "Сокол" в сторону аэропорта "Шереметьево" уходит во втором часу — когда из метро еще можно выйти, но внутрь уже не зайдешь. Бездомные любят этот маршрут за его длину: путь в один конец составляет два часа и заканчивается в круглосуточных залах ожидания аэропорта. Именно там многие могут переждать холодную ночь: тех, кто ведет себя спокойно, тамошняя охрана не трогает.



Побеседовав с бездомными, журналист выяснил: жить на улице иногда выгоднее, чем пользоваться помощью социальных служб. "Кашей при церквях иногда кормят, чай тоже там можно попить. А ночлежки — сам попробуй туда сходи. Там к людям, как к скоту, относятся. И грязно", - жалуется один из них.



Днем бездомные могут погреться в "Ангаре спасения" службы "Милосердие", однако он работает только до 18 часов: куда в условиях холодов пойдут бездомные, мало кого волнует. До Центра социальной адаптации имени Глинки в Люблино добраться самостоятельно тоже не так просто, особенно бездомным. Не всегда помогает и "Социальный патруль". "Человека сначала привозят в так называемое приемное отделение, — разъясняет руководитель сети приютов для бездомных людей "Дом трудолюбия "Ной" Емилиан Сосенский. — По сути, это просто бомжатник. Да, там тепло и сухо, но при этом рвотный запах, непонятно как одетые люди Возможность перевестись в действительно хорошее отделение имеют бывшие москвичи (у которых когда-то была московская прописка). Но перед этим им все равно придется жить около недели в этом приемном отделении: нужно оформлять справки, сдавать анализы. Туда набирают по 200–400 человек. Нам звонили бездомные и говорили: "Меня привезли в ЦСА, но я только что ушел, не могу там находиться". И опять же, как мне рассказывали бездомные, которые там ночевали, уйти из центра нужно до семи утра. В шесть — подъем, в семь — на выход".



Кроме того, около 85% бездомных — приезжие из других областей, у многих из которых где-то в деревнях или других городах есть свое жилье, и они по сути являются трудовыми мигрантами в состоянии бездомности. В Люблино им предлагают лишь вернуться к месту жительства, тогда как многие хотят вернуться домой с заработком. На всю Москву у центра есть только несколько филиалов, куда принимают только определенных бездомных, также в регионе есть несколько приютов при храмах, но расположены они в Московской области. А ценник в общежитиях, готовых принимать бездомных, начинается от 400 рублей, и принимают туда далеко не всех. Варианта, куда человек без определенного места жительства и без документов мог бы просто прийти и переночевать в морозную ночь, просто нет.



Как рассказывает координатор движения "Друзья на улице" Наталья Маркова, в больших городах на зимний период экстренно придумывают варианты ночлега для людей: в Европе открывают подземные переходы или даже ставят кровати прямо в церкви. А в России полагают, что строительство для бездомных должно быть масштабным, тогда как в каждом районе достаточно было бы поставить обогреваемые палатки, которые работали бы с октября до марта. Сами бездомные также не хотят идти в большие центры, куда принимают едва ли не всех, да и жители района, в котором находится приют, не всегда довольны таким соседством.



"Имеет смысл делать много маленьких незаметных ночлежек на 20–30 человек в пределах доступности. Они должны быть в каждом районе, тогда бездомные будут незаметны для жителей и главное — живы, — считает Наталья. — Это будут просто места, где людям не надо будет проходить длительное анкетирование, сдавать анализы или стоять в очереди. Такие места нужны не для того, чтобы реабилитировать человека или найти работу. Просто ты можешь прийти в любом виде, до утра там побыть, чтобы не умереть. Во всех больших городах этим не гнушаются". А платные общежития должны стоить хотя бы 100 рублей в сутки.Также следовало бы создавать систему трудовых общин, где люди могли бы трудиться, восстанавливать документы и нормально питаться.



Между тем еще в 2013 году предлагалось законодательно



Ночные автобусы Москвы становятся убежищем для бездомных в морозную ночь. Как выяснил "Московский комсомолец" , бездомные по-прежнему игнорируют городские социальные приюты и предпочитают автобусы и залы ожидания. По их словам, центры адаптации сами по себе мало отличаются от "бомжатников", а адекватных мер социальной реабилитации там не предлагают.Ночной автобус Н1 от станции метро "Сокол" в сторону аэропорта "Шереметьево" уходит во втором часу — когда из метро еще можно выйти, но внутрь уже не зайдешь. Бездомные любят этот маршрут за его длину: путь в один конец составляет два часа и заканчивается в круглосуточных залах ожидания аэропорта. Именно там многие могут переждать холодную ночь: тех, кто ведет себя спокойно, тамошняя охрана не трогает.Побеседовав с бездомными, журналист выяснил: жить на улице иногда выгоднее, чем пользоваться помощью социальных служб. "Кашей при церквях иногда кормят, чай тоже там можно попить. А ночлежки — сам попробуй туда сходи. Там к людям, как к скоту, относятся. И грязно", - жалуется один из них.Днем бездомные могут погреться в "Ангаре спасения" службы "Милосердие", однако он работает только до 18 часов: куда в условиях холодов пойдут бездомные, мало кого волнует. До Центра социальной адаптации имени Глинки в Люблино добраться самостоятельно тоже не так просто, особенно бездомным. Не всегда помогает и "Социальный патруль". "Человека сначала привозят в так называемое приемное отделение, — разъясняет руководитель сети приютов для бездомных людей "Дом трудолюбия "Ной" Емилиан Сосенский. — По сути, это просто бомжатник. Да, там тепло и сухо, но при этом рвотный запах, непонятно как одетые люди Возможность перевестись в действительно хорошее отделение имеют бывшие москвичи (у которых когда-то была московская прописка). Но перед этим им все равно придется жить около недели в этом приемном отделении: нужно оформлять справки, сдавать анализы. Туда набирают по 200–400 человек. Нам звонили бездомные и говорили: "Меня привезли в ЦСА, но я только что ушел, не могу там находиться". И опять же, как мне рассказывали бездомные, которые там ночевали, уйти из центра нужно до семи утра. В шесть — подъем, в семь — на выход".Кроме того, около 85% бездомных — приезжие из других областей, у многих из которых где-то в деревнях или других городах есть свое жилье, и они по сути являются трудовыми мигрантами в состоянии бездомности. В Люблино им предлагают лишь вернуться к месту жительства, тогда как многие хотят вернуться домой с заработком. На всю Москву у центра есть только несколько филиалов, куда принимают только определенных бездомных, также в регионе есть несколько приютов при храмах, но расположены они в Московской области. А ценник в общежитиях, готовых принимать бездомных, начинается от 400 рублей, и принимают туда далеко не всех. Варианта, куда человек без определенного места жительства и без документов мог бы просто прийти и переночевать в морозную ночь, просто нет.Как рассказывает координатор движения "Друзья на улице" Наталья Маркова, в больших городах на зимний период экстренно придумывают варианты ночлега для людей: в Европе открывают подземные переходы или даже ставят кровати прямо в церкви. А в России полагают, что строительство для бездомных должно быть масштабным, тогда как в каждом районе достаточно было бы поставить обогреваемые палатки, которые работали бы с октября до марта. Сами бездомные также не хотят идти в большие центры, куда принимают едва ли не всех, да и жители района, в котором находится приют, не всегда довольны таким соседством."Имеет смысл делать много маленьких незаметных ночлежек на 20–30 человек в пределах доступности. Они должны быть в каждом районе, тогда бездомные будут незаметны для жителей и главное — живы, — считает Наталья. — Это будут просто места, где людям не надо будет проходить длительное анкетирование, сдавать анализы или стоять в очереди. Такие места нужны не для того, чтобы реабилитировать человека или найти работу. Просто ты можешь прийти в любом виде, до утра там побыть, чтобы не умереть. Во всех больших городах этим не гнушаются". А платные общежития должны стоить хотя бы 100 рублей в сутки.Также следовало бы создавать систему трудовых общин, где люди могли бы трудиться, восстанавливать документы и нормально питаться.Между тем еще в 2013 году предлагалось законодательно разграничить бездомных и бродяг , указывая на то, что многие бездомные не готовы работать из принципа . Бездомным предлагалось помогать через центры ресоциализации, а бродяг, которые не желают легализоваться, планировалось высылать по последнему месту регистрации, отправлять в армию или в специализированные центры закрытого типа . Однако этот проект так и не был реализован.



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