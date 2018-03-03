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Жители дома на Ленинском проспекте остались без горячей воды, мусорок и лифта из-за конфликта с УК
2 марта 2018 г. | Время публикации 16:53 | Последние изменения 17:44
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
Жильцы дома на Ленинском проспекте в Москве оказались в коммунальной осаде после того, как решили сменить управляющую компанию, выставлявшую им завышенные счета. В доме отключены лифты и горячая вода, из двора исчезли мусорные баки. На территории установили шлагбаум, который не дает жителям и их гостям заезжать во двор, передает радиостанция Business FM.

Конфликт жильцов дома 67 корпус 1 с управляющей компанией "Столица" начался больше года назад, когда в платежках появились суммы в два раза больше прежних. По словам председателя совета дома, УК предъявила протокол, согласно которому собственники якобы сами проголосовали за повышение расценок. Жители подали иск, и Гагаринский суд признал документ недействительным.

Собственники на общем собрании большинством голосов выбрали другую управляющую компанию. Она должна была приступить к работе еще 1 февраля, но Мосжилинспекция не выдает ей разрешение, рассказал собеседник радиостанции. "Столица" тем временем требует выплатить ей около 8 миллионов рублей и оказывает на бывших клиентов давление. По словам жильцов, многим из них под видом ремонта портили канализационные трубы, из-за чего квартиры заливало отходами, и угрожали отключить отопление.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин отметил, что Мосжилинспекция обладает "драконовскими полномочиями", и предположил, что недобросовестные управляющие компании работают под покровительством местной администрации. "Если бы власть хотела навести порядок, она бы это сделала в течение недели. Все это в итоге приводит к тому, что они ждут, когда у населения повод пройдет, активность спадет, и все останется, как было раньше", - заключил Крохин.

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Суббота, 3 марта 2018 г. // Последняя новость 2 марта 2018 г. 20:00
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