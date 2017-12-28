В Подмосковье пройдет митинг против обещанных Путиным мусоросжигательных заводов

16 февраля 2018 г. Первый из четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье начнут строить в мае

Мусоросжигательные заводы появятся в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах вблизи деревень Свистягино, Могутово, Хметьево и Тимохово. Жители Подмосковья проводят акции протеста, но вопрос фактически решен. После получения госэкспертизы инвесторам ничего не помешает.