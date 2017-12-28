В Подмосковье пройдет митинг против обещанных Путиным мусоросжигательных заводов

3 марта в подмосковном Наро-Фоминске пройдет митинг против строительства мусоросжигательного завода в пяти километрах от города. Акцию проводит местная инициативная группа, она согласована с администрацией, сообщает портал Activatica.org
.
Строительство мусоросжигательного завода в деревне Могутово предусмотрено федеральным проектом "Чистая страна". По документации, стройка начнется уже в апреле, при этом территориальная схема обращения с твердыми бытовыми отходами в Московской области еще не утверждена, государственной экологической экспертизы и процедуры оценки воздействия на окружающую среду не было, говорится в сообщении.
Кроме того, до сих пор не представлен проект завода, неизвестны методы и места утилизации золы. Между тем застройщик еще в ноябре вырубил 16 гектаров леса около Могутово и проводит конкурс на земляные и строительные работы. Протесты в Наро-Фоминске начались еще летом 2017 года. Жители проводили пикеты и митинги, собирали подписи и писали обращения к президенту России.
Протестующие уверены, что строительство завода приведет к загрязнению воздуха, почвы и грунтовых вод диоксинами, росту онкологических заболеваний и врожденных дефектов у детей. Участники субботнего митинга будут требовать немедленно остановить строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Альтернативой, по их мнению, должны стать раздельный сбор мусора и утилизация мусора более безопасными технологиями.
Ранее в компании "РТ-Инвест", которая является генеральным подрядчиком строительства МСЗ в Подмосковье, сообщали, что первый завод начнут возводить в мае
в Воскресенском районе. Еще два завода к 2022 году планируется ввести в Солнечногорском и Ногинском районах. Напомним, президент России Владимир Путин, к которому пытаются воззвать противники МСЗ, сам же и анонсировал строительство предприятий во время прямой линии в июне 2017 года.
В конце минувшего года генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Подмосковью нужно еще как минимум четыре завода
, чтобы покончить с захоронением отходов на полигонах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев после этого сообщил, что следующие четыре завода, "скорее всего", появятся
.
Жителей региона эти планы не радуют. В ноябре, незадолго до проведения слушаний о строительстве МСЗ в Воскресенском районе, протестующие перекрывали участок Новорязанского шоссе
. В феврале тема заводов поднималась на митинге в Коломне
. "РТ-Инвест", со своей стороны, уверяет в отсутствии вредного воздействия предприятий на здоровье людей и окружающую среду за счет высокотемпературного режима и трехступенчатой очистки.