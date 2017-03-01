Акция "Ночь на катке" в честь Олимпиады пройдет в 16 столичных парках Рубрики: Развлечения

Moscow-Live.ru



Акция пройдет в Бабушкинском парке, Парке Горького, Лианозовском парке, Воронцовском парке, парке "Сокольники", парке "Фили", Измайловском парке, саду имени Баумана, парке "Красная Пресня", Перовском парке, саду "Эрмитаж", парке Дружбы, парке Северного речного вокзала, парке "Северное Тушино", парке в музее-заповеднике "Коломенское" и Таганском парке. В этом году акцию посвятили прошедшей зимней Олимпиаде: вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены. Посетителей ждут конкурсы и состязания на льду.



Так, посетители катка в парке "Сокольники" примут участие в стометровом забеге на коньках, пройдут эстафету с препятствиями и поборются за звание лучшего хоккейного нападающего. Победителей ждут призы с символикой парка и поздравления от профессиональных спортсменов. В Перовском парке также выберут своих чемпионов на конкурсе талантов. Участникам предстоит разделиться на команды и показать спортивные, творческие или профессиональные умения. А любители необычных развлечений смогут сыграть в хоккей в валенках или принять участие в чемпионате по боулингу на катке парка в музее-заповеднике "Коломенское". Праздник завершится концертами и выступлениями музыкантов, которые пройдут прямо на льду.



Напомним, В преддверии закрытия ледового сезона в 16 городских парках пройдет ежегодная акция "Ночь на катке". Как сообщается на сайте столичного мэра , с 18:00 7 марта до 01:00 8 марта все катки будут работать бесплатно, дополнительные услуги нужно будет оплатить по тарифам парков.Акция пройдет в Бабушкинском парке, Парке Горького, Лианозовском парке, Воронцовском парке, парке "Сокольники", парке "Фили", Измайловском парке, саду имени Баумана, парке "Красная Пресня", Перовском парке, саду "Эрмитаж", парке Дружбы, парке Северного речного вокзала, парке "Северное Тушино", парке в музее-заповеднике "Коломенское" и Таганском парке. В этом году акцию посвятили прошедшей зимней Олимпиаде: вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены. Посетителей ждут конкурсы и состязания на льду.Так, посетители катка в парке "Сокольники" примут участие в стометровом забеге на коньках, пройдут эстафету с препятствиями и поборются за звание лучшего хоккейного нападающего. Победителей ждут призы с символикой парка и поздравления от профессиональных спортсменов. В Перовском парке также выберут своих чемпионов на конкурсе талантов. Участникам предстоит разделиться на команды и показать спортивные, творческие или профессиональные умения. А любители необычных развлечений смогут сыграть в хоккей в валенках или принять участие в чемпионате по боулингу на катке парка в музее-заповеднике "Коломенское". Праздник завершится концертами и выступлениями музыкантов, которые пройдут прямо на льду.Напомним, в прошлом году акцию под названием "Калейдоскоп" провели 1 марта. Тогда для каждого парка выбрали свой цвет, а гостям советовали соблюдать дресс-код определенной цветовой гаммы или брать аксессуар нужного цвета на входе.



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