Прокуратура выяснит причины пожара на теплоходе "Нерей" накануне вечером

Ространснадзор и Государственный портовый контроль займутся расследованием пожара на теплоходе "Нерей", который произошел накануне вечером на Нагатинской набережной. Об этом ТАСС сообщили представители ФГБУ "Канал имени Москвы".
"Расследованием происшествия займется Ространснадзор и Государственный портовый контроль. В случае, если судно восстановлению не подлежит, к делу подключится транспортная прокуратура", - отметили в организации. Построенное в 1963 году судно было выведено из эксплуатации и реконструировано, а в последнее время простаивало у Южного речного вокзала.
Владелец теплохода Кирилл Крутов рассказал радиостанции "Говорит Москва", что возгорание могло начаться из-за несогласованных ремонтных работ. Бизнесмен отметил, что речь идёт о переделанном круизном судне, в последние годы там проводились банкеты.
Возгорание на теплоходе "Нерей", находящемся у Южного речного вокзала, произошло 1 марта в 19:15 и охватило площадь 1000 квадратных метров. В 23:32 сотрудники МЧС ликвидировали пожар, сведений о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы более 100 человек и противопожарный корабль "Полковник Чернышев". Как сообщает автор видеозаписи, опубликованной на YouTube, на время тушения пожара было перекрыто движение по Нагатинской набережной.
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