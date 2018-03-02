

Прокуратура выяснит причины пожара на теплоходе "Нерей" накануне вечером Рубрики: Происшествия

АГН Москва / Никеричев Андрей



"Расследованием происшествия займется Ространснадзор и Государственный портовый контроль. В случае, если судно восстановлению не подлежит, к делу подключится транспортная прокуратура", - отметили в организации. Построенное в 1963 году судно было выведено из эксплуатации и реконструировано, а в последнее время простаивало у Южного речного вокзала.



Владелец теплохода Кирилл Крутов рассказал радиостанции



Возгорание на теплоходе "Нерей", находящемся у Южного речного вокзала, произошло 1 марта в 19:15 и охватило площадь 1000 квадратных метров. В 23:32 сотрудники МЧС ликвидировали пожар, сведений о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы более 100 человек и противопожарный корабль "Полковник Чернышев". Как сообщает автор видеозаписи, опубликованной на







Ространснадзор и Государственный портовый контроль займутся расследованием пожара на теплоходе "Нерей", который произошел накануне вечером на Нагатинской набережной. Об этом ТАСС сообщили представители ФГБУ "Канал имени Москвы"."Расследованием происшествия займется Ространснадзор и Государственный портовый контроль. В случае, если судно восстановлению не подлежит, к делу подключится транспортная прокуратура", - отметили в организации. Построенное в 1963 году судно было выведено из эксплуатации и реконструировано, а в последнее время простаивало у Южного речного вокзала.Владелец теплохода Кирилл Крутов рассказал радиостанции "Говорит Москва" , что возгорание могло начаться из-за несогласованных ремонтных работ. Бизнесмен отметил, что речь идёт о переделанном круизном судне, в последние годы там проводились банкеты.Возгорание на теплоходе "Нерей", находящемся у Южного речного вокзала, произошло 1 марта в 19:15 и охватило площадь 1000 квадратных метров. В 23:32 сотрудники МЧС ликвидировали пожар, сведений о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы более 100 человек и противопожарный корабль "Полковник Чернышев". Как сообщает автор видеозаписи, опубликованной на YouTube , на время тушения пожара было перекрыто движение по Нагатинской набережной.



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