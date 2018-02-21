Ректор МГУ отменил встречу с противниками фан-зоны из-за Путина. Вместо нее студентам рассказали о "раскачивании лодки"

28 февраля 2018 г. Противники фан-зоны возле МГУ передали петицию президенту Путину

Петицию за перенос фан-зоны подписали 4686 человек из числа студентов, профессоров, доцентов, научных сотрудников и аспирантов МГУ. Они просят "освободить МГУ от роли декорации для коммерческого мероприятия".