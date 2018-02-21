Ректор МГУ отменил встречу с противниками фан-зоны из-за Путина. Вместо нее студентам рассказали о "раскачивании лодки"

Ректор МГУ Виктор Садовничий отказался встречаться со студентами, аспирантами и сотрудниками по поводу собранных подписей против размещения фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ. Об этом сообщает Telegram-канал
инициативной группы. Встреча была назначена на 1 марта после акции "Оккупай ректорат"
.
За день до встречи помощник ректора Вячеслав Горячко сообщил, что президент РФ "неожиданно" пригласил Садовничего на свое послание Федеральному собранию, поэтому встреча отменяется. При этом ректор, по его словам, "раздосадован" тем, что в список делегатов, помимо студентов и аспирантов, были включены один сотрудник и один выпускник МГУ. "Оказывается, Садовничий желает встречаться только со студентами и аспирантами, которые гораздо более зависимы от ректора, чем сотрудники или выпускники", - отметили в инициативной группе.
В итоге руководство факультетов вызвало делегатов для "воспитательных бесед". По словам активистов, декан факультета наук о материалах Константин Солнцев вместо обсуждения фан-зоны "рассказывал о "вертикали власти", "раскачивании лодки" и 90-х". Делегату от мехмата вручили ответ на петицию против фан-зоны, в котором говорится, что "среди студентов, аспирантов и сотрудников университета немало тех, кто хотел бы и сможет принять участие в фестивале болельщиков". А мероприятия вблизи Главного здания МГУ проводятся якобы с учетом мнения проживающих и органов самоуправления обучающихся.
В связи с этим активисты намерены перейти к следующему этапу борьбы против фан-зоны. "Теперь наши требования будут обращены к московским и федеральным властям, а также к руководству ФИФА", - говорится в сообщении инициативной группы.
Напомним, на прошлой неделе студенты пытались передать ректору МГУ подписи против фан-зоны и призвать его к тому, чтобы он лично попросил власти перенести площадку футбольного фестиваля подальше от стен университета. В главном здании вуза перед приходом студентов отключили лифты
, а на девятом этаже, где находится ректорат, выставили охрану. Активисты несколько часов прождали Садовничего, но он к ним так и не вышел.
За это время студенты собрали новые голоса против фан-зоны и сдали в канцелярию петицию с 4224 подписями. Кроме того, активистам удалось обратиться по вопросу фан-зоны к послу ФИФА в России футболисту Алексею Смертину
, во время его визита в университет. Протестующим пытались помешать, однако Смертина вопрос о фан-зоне заинтересовал.
28 февраля активисты передали петицию против фан-зоны в администрацию президента РФ
. Главу государства, который является председателем попечительского совета МГУ и главой наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", попросили "освободить МГУ от роли декорации для коммерческого мероприятия" и содействовать переносу фан-зоны с Воробьевых гор.