Мощный снегопад пройдет в столице в выходные

Очередной снегопад накроет столицу в воскресенье, 4 марта. Как сообщает Метеобюро Москвы и области
, изменения в погоде будут связаны с циклоном, который формируется над Румынией.
Небольшой снег начнется вечером 3 марта, ночью 4 марта снег усилится, днем в воскресенье снегопад местами будет сильным, ожидается порывистый ветер и метель. Небольшой снег продолжится и в ночь на понедельник. Суммарный прирост снега за выходные составит 8-13 сантиметров, а температура воздуха в субботу и воскресенье будет ниже нормы на 4-5 градусов.
Как сообщили в Гидрометцентре России
, с приходом атмосферного циклона за воскресенье выпадет около 12 миллиметров осадков, еще около двух миллиметров выпадет за ночь понедельника. Это составит около 40% месячной нормы осадков, которая в марте равняется 34 миллиметрам. Кроме того, сообщается, что в ночь на субботу в Москве подморозит до минус 13-15 градусов, днем ожидается 5-7 градусов мороза. В ночь на 4 марта температура не опустится ниже 10-12 градусов, днем не поднимется выше 6-8 градусов.
Как сообщил ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, нынешняя погода в Москве отличается от нормы примерно на 9-10 градусов. По его словам, последний раз примерно такая же холодная погода была в 2013 году: март был холоднее февраля на 5-6 градусов, а высота сугробов в конце первого весеннего месяца составляла до 60 сантиметров. Нулевых же температур в столице не будет до конца месяца
.