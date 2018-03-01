Мощный снегопад пройдет в столице в выходные

1 марта 2018 г. В Москве снизился уровень погодной опасности, но нулевых температур не будет до самого конца марта

Минимальная температура 1 марта ожидается на уровне минус 18 градусов. До 6 марта среднесуточные температуры будут ниже нормы на 7-8 градусов, 3-4 марта пройдет снег, а к 8 марта ожидается кратковременное потепление.