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Полиция московского метро закупит овчарок с "крепкими нервами" за 2,25 миллиона рублей
2 марта 2018 г. | Время публикации 14:25 | Последние изменения 17:37
Рубрики: Метрополитен  
 
© РИА Новости / Андрей Стенин
Управление внутренних дел на столичном метрополитене планируется закупить 45 служебных овчарок в ближайшие полгода. Максимальная стоимость контракта составляет 2,25 миллиона рублей, следует из заявки, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно материалам закупки, полиции метро требуются овчарки возрастом от 6 до 18 месяцев. Каждая собака должна обладать "уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть внимательной и легко поддающейся дрессировке".

Электронный аукцион пройдет 12 марта, победитель должен будет поставить собак в течение пяти месяцев. Как отмечает РИА "Новости", это самая крупная закупка служебных собак, которую управление внутренних дел на столичном метрополитене проводило за последнее время. Предыдущий договор на поставку десяти собак стоимостью почти 500 тысяч рублей был заключен в конце 2017 года.

В 2016 году главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения столичного управления МВД закупил для оперативного полка полиции два солярия для лошадей. Как пояснили тогда в ведомстве, солярии были необходимы скакунам для выработки витамина D.
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