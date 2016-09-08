Полиция московского метро закупит овчарок с "крепкими нервами" за 2,25 миллиона рублей

8 сентября 2016 г. Московская полиция купит для своих лошадей солярии с лифтом и душем

Солярии нужны лошадям для восполнения дефицита витамина D, более быстрого восстановления после тренировок и снижения риска травм мышц. В каждом солярии должны быть встроенный лифт и тепловой душ.