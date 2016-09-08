Полиция московского метро закупит овчарок с "крепкими нервами" за 2,25 миллиона рублей

Управление внутренних дел на столичном метрополитене планируется закупить 45 служебных овчарок в ближайшие полгода. Максимальная стоимость контракта составляет 2,25 миллиона рублей, следует из заявки, опубликованной на портале госзакупок
.
Согласно материалам закупки, полиции метро требуются овчарки возрастом от 6 до 18 месяцев. Каждая собака должна обладать "уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть внимательной и легко поддающейся дрессировке".
Электронный аукцион пройдет 12 марта, победитель должен будет поставить собак в течение пяти месяцев. Как отмечает РИА "Новости"
, это самая крупная закупка служебных собак, которую управление внутренних дел на столичном метрополитене проводило за последнее время. Предыдущий договор на поставку десяти собак стоимостью почти 500 тысяч рублей был заключен в конце 2017 года.
В 2016 году главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения столичного управления МВД закупил для оперативного полка полиции два солярия для лошадей
. Как пояснили тогда в ведомстве, солярии были необходимы скакунам для выработки витамина D.