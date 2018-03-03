

В выходные столицу ожидают снег и метель Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 3 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в Москве минус 13 - минус 15, по области до минус 18 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем облачно, небольшой снег, на юге и юго-западе области умеренный, температура в Москве минус 5 - минус 7, по области минус 4 - минус 9 градусов, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Местами гололедица.



В воскресенье, 4 марта, будет облачно. Снег, местами сильный, метель. Температура ночью в Москве минус 10 - минус 12, по области до минус 15 градусов, днем в Москве минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Местами снежные заносы, гололедица. В выходные столицу ожидают снег и метель, сообщает Гидрометцентр России . В, 3 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в Москве минус 13 - минус 15, по области до минус 18 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем облачно, небольшой снег, на юге и юго-западе области умеренный, температура в Москве минус 5 - минус 7, по области минус 4 - минус 9 градусов, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Местами гололедица., 4 марта, будет облачно. Снег, местами сильный, метель. Температура ночью в Москве минус 10 - минус 12, по области до минус 15 градусов, днем в Москве минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Местами снежные заносы, гололедица.



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