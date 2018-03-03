NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
марта
pda
Поиск
Архив

В выходные столицу ожидают снег и метель
2 марта 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В выходные столицу ожидают снег и метель, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 3 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в Москве минус 13 - минус 15, по области до минус 18 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем облачно, небольшой снег, на юге и юго-западе области умеренный, температура в Москве минус 5 - минус 7, по области минус 4 - минус 9 градусов, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Местами гололедица.

В воскресенье, 4 марта, будет облачно. Снег, местами сильный, метель. Температура ночью в Москве минус 10 - минус 12, по области до минус 15 градусов, днем в Москве минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Местами снежные заносы, гололедица.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.03.2018   1:33
1
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 3 марта 2018 г. // Последняя новость 2 марта 2018 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>