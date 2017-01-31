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Московский фонд реновации потратит 14 миллионов рублей на аренду автомобилей
2 марта 2018 г. | Время публикации 16:20 | Последние изменения 17:42
Рубрики: Автотранспорт  
 
Фото NEWSru.com
Московский фонд реновации жилой застройки объявил тендер на сайте госзакупок на оказание услуг по аренде автомобилей. Сумма контракта составляет 14 миллионов рублей.

Согласно тендерной документации, фонд реновации планирует взять в аренду четыре автомобиля с водителями сроком на один год. Один из лотов представляет собой автомобиль бизнес-класса с подогревом сидений, тонированными окнами, кожаным салоном и мощностью более 170 лошадиных сил. Помимо этого фонду понадобятся четыре легковых автомобиля эконом-класса и один пассажирский микроавтобус. Для каких целей фонду реновации понадобились автомобили, не сообщается.

В начале прошлого года "Авторамблер" нашел множество странных нюансов в документации, изучив закупки только одного предприятия – ГУП "Автохозяйство финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы". Например, на запчасти для машин BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Audi, Toyota и Volvo предприятие выделило 40,9 миллиона рублей. При этом закупочная цена запчастей значительно превышает их рыночную стоимость, а в списке помимо деталей указан и "огромный перечень" брендированных аксессуаров: чехол Toyota для iPad, дорожная сумка за 9 тысяч рублей, наклейка на крышу с флагом Германии, исторические книги и даже нижнее белье с логотипом автоконцерна BMW.

Кроме того, в мае журналисты выяснили, что Москва арендует 950 автомобилей бизнес-класса для перевозки "начальников" с водителем и предоплаченной на год парковкой. Множество таких машин закреплено за управами, префектурами и столичным департаментом городского имущества. Руководство ГБУ "Жилищник" арендует по две машины (эконом- и бизнес-класса) с водителями, а 45 депутатов Мосгордумы используют 59 автомобилей, которые обходятся в 250 миллионов рублей. Аренда машин часто передается дочерним компаниям муниципальных предприятий, а многие машины и водители находятся на балансе города. В итоге, по оценкам СМИ, на транспорт для московских чиновников уходит как минимум полтора миллиарда рублей в год. Законопроект ФБК по ограничению закупки люксовых автомобилей для чиновников так и не стал законом, зато перед Новым годом подмосковные власти заказали аренду 169 автомобилей на полгода за 165,5 миллионов рублей.

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