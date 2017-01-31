Московский фонд реновации потратит 14 миллионов рублей на аренду автомобилей

19 января 2018 г. Чиновники Подмосковья продолжают арендовывать люксовые иномарки за счет бюджета

В 2012 году общественники предложили ограничить закупки люксовых авто для чиновников, однако эта идея до сих пор так и не стала законом. В то же время чиновники продолжают тратить сотни миллионов рублей на аренду иномарок.